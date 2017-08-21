به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ رامین حاتمی پس بازدید از منطقه عملیاتی نفتشهر، در نشست مشترک با مدیران و رؤسای ستاد تهران و شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب گفت: به منظور توسعه چاهها و میدانهای غرب کشور در مسیر رسیدن به تولید تکلیفی، برنامهریزیهای گستردهای شده و با شرکتهای داخلی و خارجی هم تفاهمنامههایی امضا شده است.
وی گفت: مسئولیتهای شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب نسبت به گذشته سنگینتر شده است و باید ارتباط بهتر و بیشتری میان مناطق عملیاتی و ستاد تهران برقرار شود.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ادامه داد: شرایط کار در شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب با وجود میدانهای مشترک و لزوم برداشت صیانتی و پایدار از این مناطق دشوار است و کار با وجود H۲S بسیار بالا در ترکیبات مخازن این شرکت، شرایط بد اقلیمی و آب و هوایی و پراکندگی مناطق عملیاتی، نیازمند روحیه جهادی و تلاش خستگیناپذیر همکاران است
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