به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ رامین حاتمی پس بازدید از منطقه عملیاتی نفت‎شهر، در نشست مشترک با مدیران و رؤسای ستاد تهران و شرکت بهره‎برداری نفت و گاز غرب گفت: به منظور توسعه چاه‎ها و میدان‎های غرب کشور در مسیر رسیدن به تولید تکلیفی، برنامه‎ریزی‎های گسترده‎ای شده و با شرکت‎های داخلی و خارجی هم تفاهم‌نامه‎هایی امضا شده است.

وی گفت: مسئولیت‎های شرکت بهره‎برداری نفت و گاز غرب نسبت به گذشته سنگین‎تر شده است و باید ارتباط بهتر و بیشتری میان مناطق عملیاتی و ستاد تهران برقرار شود.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ادامه داد: شرایط کار در شرکت بهره‎برداری نفت و گاز غرب با وجود میدان‎های مشترک و لزوم برداشت صیانتی و پایدار از این مناطق دشوار است و کار با وجود H۲S بسیار بالا در ترکیبات مخازن این شرکت، شرایط بد اقلیمی و آب و هوایی و پراکندگی مناطق عملیاتی، نیازمند روحیه جهادی و تلاش خستگی‎ناپذیر همکاران است