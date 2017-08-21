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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۵۳

به جهانگیری نوشته شد؛

اولین نامه خودرویی وزیرجدیدصنعت/معافیت خودروسازان داخلی از اسقاط

اولین نامه خودرویی وزیرجدیدصنعت/معافیت خودروسازان داخلی از اسقاط

وزیر صنعت طی نامه‌ای از معاون اول رئیس جمهوری درخواست کرد مصوبه معافیت تولیدکنندگان داخلی از اسقاط خودرو اجرا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری وزیر صنعت،معدن و تجارت در نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری از وی درخواست کرد تا مصوبه معافیت تولیدکنندگان داخلی از اسقاط خودرو اجرا شود.

در این نامه آمده است: متاسفانه علیرغم مذاکرات وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت (وقت) با جنابعالی و اتخاذ تصمیم در خصوص عدم شمولیت اسقاط خودرو جهت خودروهای ساخت داخل به دلیل تبعات منفی آن بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمام شده برای مشتریان (در کنار قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت)، در جدول مصوبه یاد شده این بند اضافه گردیده، لذا دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمولیت این بند حذف گردد.

کد مطلب 4065656
فرشته رفیعی

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    نظرات

    • حامد قادری IR ۲۱:۴۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
      0 0
      پاسخ
      وزیر محترم لطفا با انتصاب مدیران کار آمد ایران خودرو و ایساکو (خدمات پس از فروش!!!) را از این فلاکت نجات دهید . تشکر

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