اولین نامه خودرویی وزیرجدیدصنعت/معافیت خودروسازان داخلی از اسقاط

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری وزیر صنعت،معدن و تجارت در نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری از وی درخواست کرد تا مصوبه معافیت تولیدکنندگان داخلی از اسقاط خودرو اجرا شود.

در این نامه آمده است: متاسفانه علیرغم مذاکرات وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت (وقت) با جنابعالی و اتخاذ تصمیم در خصوص عدم شمولیت اسقاط خودرو جهت خودروهای ساخت داخل به دلیل تبعات منفی آن بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمام شده برای مشتریان (در کنار قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت)، در جدول مصوبه یاد شده این بند اضافه گردیده، لذا دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمولیت این بند حذف گردد.