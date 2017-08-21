همه پرسنل وزارت بهداشت حقوق و اضافه کار خود را دریافت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی عصر دوشنبه در سفر به شهر اصفهان برای افتتاح پروژه شهرک سلامت و بازدید از بیمارستان میلاد در نشست خبری خود با خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اخیرا یکی از نمایندگان مجلس گفته است؛ سرمایه های وزارت بهداشت در بانک های خصوصی سپرده گذاری شده است و بخش عمده ای از سهام پالایشگاه اصفهان هم به وزارت بهداشت تعلق دارد، آیا این موضوعات را تایید می کنید، اظهار داشت: نخیر، تایید نمی کنم. این نماینده خلاف گفته است و چنین موضوعی صحت ندارد.

انتقاد وزیر بهداشت از سوال خبرنگار در خصوص کارانه پرستاران

وی در این خصوص ادامه داد: ما ۶۲۵ بیمارستان داریم که برای اداره خود هرکدام یک میلیارد تومان هم ذخیره داشته باشند، ۶۲۵ میلیارد تومان می شود. مطلبی که گفتند راجع به باقی مانده سپرده بیمارستان های ما که ۴۰۰ میلیارد تومان است، بود.

وزیر بهداشت در ادامه افزود: بنابراین وزارت خانه ای که ۱۲۰ هزار پرسنل خود را باید خود حقوق دهد و در ماه بالغ بر ۳۷۰ میلیارد تومان پرداخت کند طبیعی است که مانده حسابش نه تنها ۴۰۰ میلیارد بلکه بالغ بر ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان باشد.وی در خصوص اجرای طرح تحول سلامت و حمایت های لازم از پرستاران در اثر اجرای این طرح، با انتقاد از سوال خبرنگار در این خصوص، گفت: ما برای افتتاح پروژه شهرک سلامت به اصفهان آمدیم که خیلی در کشور مهم است و انتظار دارم سوالات در خصوص سرمایه گذاری در بخش سلامت و حمایت از اقدامات مشابه این طرح باشد چراکه چنین پروژه هایی هم سبب کارآفرینی و نیز تولید ثروت خواهد بود.

ساخت بیمارستان هزار تخت خوابی اصفهان به جذب سرمایه گذار بستگی دارد

قاضی زاده هاشمی با این وجود، در پاسخ به پرسش خبرنگار، ابراز داشت: ما این مشکل را در همه حوزه ها از کارکنان، ماماها، پرستاران، پزشکان تا کسانی که به ما دارو و تجهیزات می فروشند، داریم که البته تصمیماتی گرفتیم تا بخشی از مطالبات را وصول کنیم و ما معوقات پرداخت شود.

وی اضافه کرد: البته همه پرسنل حقوق خود و اضافه کار را هم گرفته اند و مشکل به کارانه مربوط است که گاه تا یک سال هم عقب افتاده و درصدد هستیم این معوقات را پرداخت کنیم.

وزیر بهداشت در پاسخ به سوال دیگری در مورد، سرمایه گذاری برای ساخت بیمارستان هزار تخت خوابی در اصفهان نیز، گفت: این مسئله بستگی به سرمایه گذاران خارجی دارد اگر علاقمند باشند و در عین حال شورای اقتصاد هم تصویب کند ما در آینده نزدیک شاهد ساخت پروژه بیمارستان بزرگ خواهیم بود که امیدواریم مسئولان استان بتوانند نظر مساعد سرمایه گذاران را جلب کنند.