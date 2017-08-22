لزوم همکاری چین و روسیه با آمریکا برای ایجاد ثبات در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اسکات تیلور، نماینده کنگره آمریکا خواستار کمک چین و روسیه به حل بحران افغانستان علیرغم تمام مشکلات و اختلافات موجود با آمریکا در زمینه های مختلف شد.

بر اساس این گزارش، وی گفت که رئیس جمهور آمریکا اهمیت نقش روسیه و چین و همچنین دیگر کشورهای منطقه در تلاش های رو به انجام در زمینه ایجاد ثبات در منطقه را درک می کند.

تیلور که این سخنان را در مصاحبه اختصاصی خود با شبکه «ام ای ان بی سی» مطرح می کرد، گفت: ما نیازمند کمک (روسیه و چین) برای ایجاد ثبات در منطقه و ثبات افغانستان هستیم.

این سناتور افزود: اما هیچ بحثی در این نیست که منافع متفاوت (طرف ها) در آنجا درگیر است.

تیلور همچنین اعتراف کرد که به نظر وی هیچ پایانی در جنگ افغانستان به عنوان بلندمدت ترین جنگ آمریکا در تاریخ خود که بیش از ۱۶ سال به طول انجامیده وجود ندارد.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه از ادامه حمایت کشورش از دولت افغانستان در مبارزه علیه تروریسم خبر داد و از پاکستان نیز خواست تا تروریست های افغانستانی را از خاک خود بیرون کند.