به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا امروز سه‌ شنبه و یک روز بعد از اعلام راهبرد جدید کشورش در قبال افغانستان اعلام کرد که پیش از تصمیم گیری درباره شمار نیروهایی که قرار است به افغانستان اعزام شوند، منتظر برنامه‌ای است که قرار است رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا برای او ارسال کند.

وی در این باره گفت: وقتی که او آن برنامه را برای من بیاورد، من تعیین می‌کنم که چه تعداد نیرو بیشتر باید اعزام شود.

وزیر دفاع آمریکا در این خصوص افزود: این رقم ممکن است همان عددی باشد که درباره آن صحبت می‌ شود، ممکن هم هست که آن نباشد.

لازم به ذکر است، پیش از این رسانه‌های جمعی گزارش کرده بودند که دولت آمریکا قصد اعزام ۴ هزار نیروی دیگر به افغانستان دارد.