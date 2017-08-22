  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۴۹

یک روز پس از اعلام راهبرد جدید آمریکا؛

ماتیس: درباره تعداد نیروهای اعزامی به افغانستان تصمیمی نگرفته‌ایم

ماتیس: درباره تعداد نیروهای اعزامی به افغانستان تصمیمی نگرفته‌ایم

وزیر دفاع آمریکا در سخنانی اعلام کرد که درباره تعداد نیروهای اعزامی به افغانستان تصمیمی اتخاذ نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا امروز سه‌ شنبه و یک روز بعد از اعلام راهبرد جدید کشورش در قبال افغانستان اعلام کرد که پیش از تصمیم گیری درباره شمار نیروهایی که قرار است به افغانستان اعزام شوند، منتظر برنامه‌ای است که قرار است رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا برای او ارسال کند. 

وی در این باره گفت: وقتی که او آن برنامه را برای من بیاورد، من تعیین می‌کنم که چه تعداد نیرو بیشتر باید اعزام شود.

وزیر دفاع آمریکا در این خصوص افزود: این رقم ممکن است همان عددی باشد که درباره آن صحبت می‌ شود، ممکن هم هست که آن نباشد.

لازم به ذکر است، پیش از این رسانه‌های جمعی گزارش کرده بودند که دولت آمریکا قصد اعزام ۴ هزار نیروی دیگر به افغانستان دارد.

کد مطلب 4066889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها