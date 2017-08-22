تیلرسون: رویکرد ما در قبال افغانستان مبتنی بر شرایط است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رکس تیلرسون وزیر امورخارجه آمریکا گفت این کشور دیپلماسی مبتنی بر شرایط را در افغانستان اتخاذ خواهد کرد.

وی افزود: باید تلاش های خود را برای اصلاح وضع در افغانستان ادامه بدهیم و برای رسیدن به یک راه حل فراگیر در افغانستان مذاکراتی داشته باشیم.

تیلرسون با بیان این که پاکستان می تواند طالبان را به شرکت در مذاکرات تشویق کند بیان داشت: از پاکستان حمایت می کنیم تا وضع امنیتی و توان این کشور برای مقابله با تروریسم تقویت شود. وی گفت: ما روند آشتی داخلی را در افغانستان آغاز خواهیم کرد.

وزیر امورخارجه آمریکا با اشاره به حمایت مشروط آمریکا از پاکستان تاکید کرد: تمرکز ما بر تلاش ها در زمینه مبارزه با فساد در افغانستان خواهد بود.

وی همچنین یادآور شد کشورش از پاکستان و هند برای حل مشکلات افغانستان استفاده خواهد کرد.

به گفته وزیر خارجه آمریکا زمانی که تصمیم گیری حاصل شود، تعداد نیروهای این کشور در افغانستان اعلام خواهد شد.

تیلرسون همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت خوشحال است که از زمان وضع تحریم های آمریکا علیه کره شمالی می بیند این کشور از خود خویشتنداری نشان می دهد.