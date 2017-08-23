هفته دولت؛ فرصتی برای تجلیل از تفکر انقلابی شهیدان رجایی و باهنر

به گزارش خبرگزاری مهر ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در آستانه هشتم شهریور ماه؛ سالروز انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر به دست منافقان کوردل، روز مبارزه با تروریسم و آغاز هفته دولت، پیامی صادر کرد.

متن این پیام بدین شرح است؛

در تاریخ پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی، دهه اول ؛ دهه‌ای پر تلاطم بود که در این مقطع دولت استکباری آمریکا با استفاده ابزاری از گروهک های سر سپرده، برنامه تروریستی حذف چهره های برجسته و مسئولان موثر نظام نوپای اسلامی ایران را دنبال می کرد.

منافقان با حمایت آمریکا و کمک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های جاسوسی غرب، ترور دل‌سوختگان و خدمتگزاران انقلاب اسلامی را در دستور کار قرار داده که یکی از بزرگ‌ترین جنایات نابخشودنی استکبار، فاجعه بمب‌گذاری دفتر نخست‌وزیری در سال ۶۰ بود که به شهادت شهیدان محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر منجر شد.

شهیدان رجایی و باهنر؛ با وفاداری بر اصول و ارزش های انقلاب اسلامی و تشکیل دولت مکتبی، در دوران کوتاه اما پر برکت عمر خود تلاش نمودند تا در جهت رفع محرومیت، تبعیض و بی عدالتی گام های بلندی بردارند اما با خیانت و جنایت منافقان تروریست تحت حمایت استکبار جهانی در آتش کینه و دشمنی پروانه وار سوختند.

بی‌شک سیره شهیدان رجایی و باهنر که تجلی آن در عشق و علاقه به مردم و تلاش برای سازندگی ایران اسلامی می باشد، فصل درخشانی از صفحات زرین خدمتگزاری در نظام اسلامی را رقم زد و این سیره و منش خدمت خالصانه در اذهان دوست داران انقلاب اسلامی تا ابد به یادگار خواهد ماند.

این پیام با تاکید بر اینکه اتکاء به حمایت مردم لازمه دستیابی به اهداف و رسیدن به قله های متعالی پیشرفت کشور است، می افزاید؛ انقلاب شکوهمند اسلامی در حالی چهارمین دهه عمر پربرکت خود را سپری می کند که دستاوردهای ارزشمندی در عرصه ملی، منطقه ای و فرا منطقه ای داشته و این موفقیت ها در حالی تداوم دارد که دشمنان نظام اسلامی همواره در طول عمر پر برکت انقلاب اسلامی با توسل به حربه و توطئه های مختلف مترصد ضربه به کشور بوده و هستند ولی با عنایت و لطف الهی، تدابیر داهیانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی)، هوشیاری نیروی های نظامی، انتظامی، امنیتی و خدمتگزاری شیفتگان انقلاب اسلامی و حضور همیشگی مردم در صحنه و پشتیبانی آنان از نظام اسلامی، ناکام مانده اند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان گلگون کفن ترور و با تبریک آغاز هفته دولت به دولت مردان خدمتگزار، دلسوز و انقلابی، یادآور شد؛ هفته دولت؛ فرصتی مغتنم برای بازخوانی آثار و اندیشه‌های شهیدان رجایی و باهنر در تدوین نقشه راه دولت‌ها و تجلیل از یک تفکر انقلابی و ارزش هایی است که آن دو خادم صدیق تا شهادت به آن متعهد بودند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایان، با تبریک آغاز به کار دولت دوازدهم و کسب رای اعتماد از نمایندگان ملت به یکایک خدمتگزاران دلسوز و انقلابی، اظهار امیدواری می کند که در پرتو تعامل و هماهنگی همه قوا و نهادها، گام های بلندتری در جهت امنیت ، رفاه عمومی و تحقق اهداف انقلاب اسلامی برداشته شود.