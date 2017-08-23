مدال برنز میرحسینی قطعی شد/ داوری بحث برانگیز و حذف نماینده ایران

به گزارش خبرنگار مهر از چین تایپه، در ادامه بیست و نهمین دوره بازیهای دانشجویان جهان و در مسابقات تکواندو، ملیکا میرحسینی به نیمه نهایی وزن ۶۷ – کیلوگرم صعود کرد تا مدال برنز خود را قطعی کند.

در وزن ۶۷ – کیلوگرم ملیکا میرحسینی ۱۱ بر ۸ اولیا میوتس از روسیه را مغلوب کرد. در مبارزه بعدی آنیکا گودل از لهستان مقابل میرحسین حاضر نشد تا ملی پوش ایران به یک چهارم نهایی صعود کند. او در مبارزه بعدی چنگ چن از چین را برد و به نیمه نهایی صعود کرد تا مدال برنزش قطعی شود. حریف بعدی میرحسینی از چین تایپه است.

در وزن ۵۸ – کیلوگرم هادی تیران ولی پور ابتدا المرزوقی از امارات را ۲۱ بر یک مغلوب کرد و در یک هشتم نهایی برابر سوزوکی از ژاپن به میدان خواهد رفت.

اما در وزن ۸۰ – کیلوگرم امیرحسین امیدی ۲۱ بر صفر مقابل التوبی از عمان به برتری رسید اما در یک هشتم نهایی در مصاف با وی تینگ لیو از چین تایپه در یک مبارزه بحث برانگیز ۱۶ بر ۱۵ بازنده شد.

در حالی که امیدی ۱۵ بر ۱۳ پیش بود و تنها یک ثانیه به پایان مسابقه زمان بود حریف تایپه ای ضربه سه امتیازی سر زد که مربیان و ورزشکار ایران معتقد بودند زمان تمام شده و امیدی به بیرون از تاتامی رفته اما شرایط داوری به سود میزبان بود و اعتراض ایران بی نتیجه بود تا امیدی حذف شود. البته امیدی می توانست این یک ثانیه را بهتر مدیریت کند تا کار به اتفاقات بعدی نکشد.

نعمت خلیفه و مربیان ایران به شدت به تصمیم داوران معترض بودند و امیدی وسط تاتامی نشسته بود اما شرایط میزبانی به ضرر ایران تمام شد.

