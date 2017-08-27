به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو؛ محمد حاج رسولی‌ها، با تاکید بر اینکه در چهار سال اخیر رویکرد غیرسازه ای در این مجموعه تقویت شده است، عنوان کرد:‌ یکی از شاخص‌های مهم این رویکرد استمرار مدیریت به هم پیوسته منابع آب در کشور و الزامات مرتبط با آن بوده که این امر باعث پیاده سازی و اهتمام جدی آن در دولت نیز شده است.

وی با بیان اینکه در طی این بازه زمانی تکمیل طرح‌های عمرانی با معیارهای مناسب تدوین، اولویت‌بندی و مورد بازنگری قرار گرفت، ادامه داد:‌ به‌رغم کاهش شدید اعتبارات بخش آب در حوزه سازه ای، همچنان عملکرد مجموعه در زمینه احداث و تکمیل سدها نسبت به گذشته نه تنها کاهش نداشته بلکه رکوردهای خوبی را نیز به جا گذاشته‌ایم.

مشاور وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در طی دو سال اخیر مدیریت سیلاب‌ها مورد توجه جدی وزارت نیرو بوده است، تصریح کرد:‌ در طی این بازه زمانی به‌رغم وجود سیلاب‌های متعدد در کشور توانسته‌ایم با یک مدیریت منسجم و هدفمند خسارت محدودی داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به توجه ویژه دولت یازدهم بر مهار آب‌های مرزی اشاره کرد و گفت:‌ مباحث مرتبط با این حوزه به خوبی تدوین و در بدنه دولت منعکس شد و توانستیم با برنامه‌ریزی مناسب عملکرد خوبی در این زمینه داشته باشیم. ‌در طی این مدت به لحاظ جذب نیروی جدید رکوردها و شاخص‌های بالای را به جا گذاشته‌ایم و از تعدد روش‌های جذب نیرو نیز جلوگیری و سامان دهی خوبی در قبال مباحث مرتبط با این بخش داشته‌ایم.

وی در تکمیل این بخش از سخنان خود، گفت: در حال حاضر نیز بستر به خوبی فراهم است و می‌توانیم هر ساله بخش زیادی از نیروهای با سابقه اشتغال بالا را بازنشسته کرده و اقدام به جذب نیروهای جدید و توانمند در قالب آزمون و شیوه‌های منطقی کنیم.

مشاور وزیر نیرو با بیان اینکه در طی این مدت موضوع محیط زیست و کیفیت آب و پساب مورد توجه جدی قرار گرفته است، عنوان کرد:‌ این موضوع در گذشته به لحاظ کار حاکمیتی کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت ولی امروزه کیفیت در کنار کمیت نظام تصمیم گیری آب مطرح است و آگاهی رسانی شرکت‌های ما در این زمینه افزایش پیدا کرده است.



ایستادگی جدی در برابر فشارهای غیرمنطقی به بخش آب

حاج رسولی‌ها با تاکید بر اینکه شرکت مدیریت منابع آب ایران در طی این مدت در برابر فشارهای بیرونی، سیاسی و غیرمنطقی حوزه آب منسجم تر ایستادگی کرده است، بیان کرد: امروزه در بدنه ارکان مختلف دولت نیز موضوع آب نسبت به گذشته پررنگ تر و دارای اهمیت بیشتری است. در زمینه توجه به بحث اقتصاد آب نیز امروزه در حوزه مصارف صنعت و شرب گام‌های مثبتی برداشته است و باید فعالیت‌های مثمرثمرتری در این بخش صورت بگیرد.