تیم بدمینتون دوبل دانشجویان حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر از چین تایپه، در ادامه بازیهای دانشجویان جهان و در مسابقات بدمینتون تیم دو دوبل دختران ایران متشکل از ثریا آقایی و سارا دلاوری (رنکینگ ۱۹۵ جهان) به مصاف تیم دوبل فرانسه (کلارا هویاکس با رنکینگ ۱۵۲ انفرادی و ماروا هریائو با رنکینگ دوبل ۲۶۴) رفت و با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد.

در گیم اول دختران ایران یک بازی زیبا را به نمایش گذاشته و در یک بازی نزدیک ۲۲ بر ۲۰ فرانسه را شکست دادند که تشویق تماشاگران تایوانی را در پی داشت.

در گیم دوم فرانسوی ها بهتر شروع کردند و ۹ بر ۴ پیش افتادند. در ادامه نیز برتری را حفظ کردند و ۲۱ بر ۱۴ پیروز شدند تا کار به گیم سوم بکشد.

گیم سوم دو تیم بسیار پایاپای پیش رفتند و نتیجه ۸ بر ۸ بود. در ادامه فرانسوی ها ۱۶ بر ۱۰ جلو افتادند و در نهایت گیم سوم را هم ۲۱ بر ۱۲ به سود پایان بردند تا تیم دوبل دختران ایران از گردونه رقابت های یونیورسیاد حذف شود.

پیش از این در مسابقات انفرادی آقایی (رنکینگ ۱۷۷) در دیدار با هانالینا پیهو از استونی (رنکینگ ۸۶۵) با نتیجه ۲بر صفر (۱۶-۲۱ و ۱۰-۲۱) به پیروزی رسید و راهی دور دوم شد.

دلاوری دیگر نماینده ایران (رنکینگ ۳۲۶) در دور نخست به مصاف بریتنی تام از کانادا (رنکینگ ۷۴) رفت که با نتیجه ۲ بر صفر (۲۱-۱۱ و ۲۱-۱۲) شکست خورد و از مسابقات حذف شد.