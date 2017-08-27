ارزش واردات به اصفهان ۵۰ درصد افزایش‌ یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به‌ نقل از روابط عمومی گمرک استان اصفهان، اسدالله احمدی ونهری اظهار داشت: در ۵ ماهه ۱۳۹۶، از استان اصفهان ۵۸۲ قلم کالا به ارزش یک میلیون و ۷۸۰ هزار تن و به ارزش ۶۱۸ میلیون و ۶۳ هزار دلار، به مقصد ۸۷ کشور جهان صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۱۵ درصد و از حیث ارزش ۱۷ درصد افزایش داشته است.

وی عمده‌ترین کالاهای صادراتی از استان اصفهان را محصولات پتروشیمی به ارزش ۱۶۸ میلیون دلار، آهن‌آلات و فولاد ۱۵۹ میلیون دلار و فرش ۵۸ میلیون دلار برشمرد و افزود: مهمترین کشورهای مقصد کالاهای صادراتی استان اصفهان عراق با ۱۷۰ میلیون دلار و ۲۸ درصد، امارات متحده عربی با ۱۰۴ میلیون دلار و ۱۷ درصد، افغانستان با ۹۸ میلیون دلار و ۱۶ درصد، پاکستان با ۴۸ میلیون دلار و ۸ درصد و چین با ۲۸ میلیون دلار و ۵ درصد سهم از کل صادرات استان هستند.

مدیرکل گمرک اصفهان بیان کرد: در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و دولت الکترونیک؛ صادرات تولیدکنندگان استان اصفهان با حداقل تشریفات گمرکی و از طریق سامانه جامع امور گمرکی بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می‌پذیرد.

وی گفت: ۳۸ هزار و ۶۸۶ تن کالا به ارزش ۱۸۰ میلیون و ۳۳۵ هزار دلار به گمرک اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۲۶ درصد و از حیث ارزش ۵۰ درصد افزایش‌یافته است.

احمدی ونهری اظهار داشت: در راستای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و با راه‌اندازی و استفاده از سامانه پنجره فرا مرزی شاهد افزایش ۵۹ درصدی درآمد گمرکات استان اصفهان هستیم، این اداره کل با داشتن ۱۳۸ کارمند، در پنج‌ماهه اول ۱۳۹۶، بالغ‌ بر ۸۷۴ میلیارد و ۹۹۴ میلیون ریال درآمد کسب و به خزانه واریز کرده است.

وی در خصوص مهم‌ترین کالاهای وارداتی گمرک اصفهان طی ۵ ماهه ۱۳۹۶ گفت: ماشین‌آلات مکانیکی با ۲۹ درصد، ماشین‌آلات برقی با ۱۶ درصد، اجزا و قطعات منفصله ماشین‌آلات ۱۴ درصد، پنبه با ۳ درصد بوده است، عمده‌ترین کشورهای صادرکننده به مقصد گمرک اصفهان چین با ۲۴ درصد، کره جنوبی با ۱۶ درصد، آلمان با ۱۱ درصد و ایتالیا با ۱۰ درصد از کل واردات هستند.

مدیرکل گمرک اصفهان تاکید کرد: گمرک فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با فعالیت به‌صورت شبانه‌روزی، طی این مدت، تشریفات امور مسافری بالغ‌ بر ۱۹۸ هزار نفر مسافر ورودی و خروجی را انجام داده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴ درصد کاهش داشته است.

وی اظهار داشت: طی این مدت واحد قضایی گمرک اصفهان، ۴۸۸ فقره پرونده مظنون به قاچاق کالا و به ارزش ۲۲۶ میلیارد و ۶۳۸ میلیون ریال رسیدگی کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد هفت درصد افزایش و از حیث ارزش ۲۵ درصد رشد داشته است.