حمایت از پروژه های تعریف شده در حوزه فناوری کوانتوم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اولین همایش ملی فناوری کوانتومی که در سازمان انرژی اتمی در حال برگزاری است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تحولات عظیمی در عرصه فناوری اطلاعات رخ داده که فناوری کوانتوم هم می تواند در پیشرفت این تحولات تاثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه این تحول با فناوری G۵ و IOT در حال انجام است اظهار داشت: زندگی بشری با این فناوری ها دستخوش تحولاتی شده که توانسته مدل های اقتصادی و اجتماعی جامعه بشری را تحت تاثیر قرار دهد.

وی افزود: اگر در چهار سال گذشته فردی از خارج کشور به ایران می آمد انگار وارد دنیای دیگری می شد اما امروزه تا حدودی سطح تکنولوژی کشور به سطح تکنولوژی دنیا نزدیک شده و فناوری ارتقا یافته است.

آذری با بیان اینکه ولی کشور ما فاصله زیادی با وضعیت مطلوب سایر کشورها دارد، اظهار داشت: اکنون موضوع رانندگی اتوماتیک در سطح جاده ها و خودروهای بدون راننده در دنیا مطرح است که دستیابی به این موضوع نیاز به هوشمند شدن جاده ها دارد و باید با فناوری های نوین مانند فناوری کوانتوم به این تکنولوژی دست یافت.

وی با بیان اینکه فناوری کوانتوم می تواند به انتقال اطلاعات کمک کند اظهار داشت: در حال حاضر ابعاد مختلف زندگی انسان هوشمند شده است. فناوری کوانتوم یک انتخاب درست است که می تواند در کشور با تحقیقاتی رو به توسعه رود.

آذری با اشاره به حمایت های وزارت ارتباطات از فناوری کوانتوم گفت: ما در این وزارتخانه از این فناوری حمایت می کنیم و امیدواریم این علم در مراکز علمی توسعه یابد.

به گفته وی، اخیرا با برخی از کشورها پروژه هایی را در جهت پیشبرد فناوری کوانتوم قرار است اجرایی کنیم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: امیدواریم با همکاری و همبستگی دستگاه ها در حوزه کوانتوم گام هایی برداشته شود و پروژه های پژوهشگران وزارت ارتباطات در زمینه فناوری کوانتوم است پیش برده شود.