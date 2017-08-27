خواست دشمن، کم توجهی امت اسلامی به فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ضیاءالدین نجفی، نماینده ولی فقیه و مسئول حوزه علمیه در شرق تهران و امام جماعت مسجد جامع نبی اکرم(ص) با بیان اینکه تغییر قبله مسلمانان از بیت‌المقدس به مسجدالحرام در سال دوم هجری قمری، روی داد «قَدْ نَری‏ تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّماءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلّ‏ِ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ وَ إِنَّ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ لَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ مَا اللّهُ بِغافِلٍ عَمّا یَعْمَلُونَ»(سوره بقره، آیه 144)، گفت: امروزه گروهی غیر مومن و غیریهود و دارای ماهیت غیر انسانی و استکباری، بر بیت‌المقدس و سرزمین اسلامی فلسطین، حکومت می کنند، که باید مسلمانان جهان در راستای پیام جهانی امام خمینی(ره)، برای آزادسازی قدس شریف از چنگال این گروه صهیونیست تلاش کنند.

این نویسنده و پژوهشگر حوزوی افزود: مساجد، ریشه آسمانی و توحیدی دارند و انبیای عظام با دستور خداوند، نخستین مساجد را در زمین بنا کردند«إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهَ مُبارَکاً وَ هُدیً لِلْعالَمِینَ: نخستین خانه‏‌ای که برای مردم (و نیایش خداوند) قرار داده شد در سرزمین مکه است که پر برکت و مایه هدایت جهانیان است».

نماینده ولی فقیه در شرق تهران خاطرنشان کرد: مسجد، پایگاه خداوند روی زمین و مرکز خودسازی، اخلاق، خدمات اجتماعی، علم آموزی، نشر معارف دین، خوبی ها و مبارزه با دشمن است و صهیونیست ها، آمریکایی ها و گروه های تکفیری با تخریب مساجد، تضعیف این پایگاه برجسته و ارزشمند را در جوامع اسلامی، دنبال می کنند.

خواسته دشمن، کم توجهی امت اسلامی به فلسطین است

امام جماعت مسجد جامع نبی اکرم(ص) اضافه کرد: روز جهانی مسجد، نماد توجه مسلمانان و تمام آزادی خواهان جهان به مسجدالاقصی است بنابراین در این روز علاوه بر تکریم جایگاه مسجد، باید موضوع آزادسازی قدس شریف و رهایی ملت مظلوم و مبارز فلسطین را مورد توجه قرار دهند. نباید در چنین روزی، موضوع مسجدالاقصی به دست فراموشی سپرده شود. خواسته دشمن، کم توجهی امت اسلامی به فلسطین است، موضوعی که در صورت عمل به فرمایشات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، محقق نخواهد شد.

مسئول حوزه علمیه شرق تهران گفت: انقلاب اسلامی ایران، نقطه عطف توجه مسلمانان در سایه وحدت و همدلی، در مبارزه با صهیونیست ها و آزادسازی قدس شریف و بخش های تحت تصرف رژیم جعلی اسرائیل است. کشورهای اسلامی باید از این فرصت برای مبارزه بی وقفه تا نابودی رژیم جعلی اسرائیل استفاده کنند.

مسئول حوزه علمیه شرق تهران خاطرنشان کرد: تلاش های دشمن برای تخریب مساجدِ کشورهای مختلف دنیا، به دلیل جایگاه مسجد در راستای وحدت، آبادانی معنوی، سازندگی، پیشرفت و توسعه است.

این نویسنده و پژوهشگر فعال حوزوی گفت: ائمه جماعات به روزرسانی تجهیزات و امکانات را در راستای زمینه سازی حضور و مشارکت گسترده کودکان، جوانان و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی مساجد، ضروری بدانند و هرگونه غفلت از این موضوع، موجب تضعیف جایگاه این پایگاه مهم دینی است.

آیت الله نجفی خاطرنشان کرد: گسترش فعالیت ها و برنامه های مساجد، نیازمند توجه بیشتر مردم و حکومت به این خانه های خدا است؛ نباید توصیه بزرگان به اداره مردمی مساجد، بهانه ای برای کمک نکردن دستگاه های فرهنگی و اجتماعی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری و ... شود. دولت ها نباید در امور مساجد دخالت کنند اما می توانند با حمایت های مادی و معنوی خود، موجب تقویت جایگاه این خانه های خدا در سطح کشور شود.

لزوم افزایش حمایت دولت و مجلس از مساجد

نماینده ولی فقیه در شرق تهران خاطرنشان کرد: حضور افراد در اجتماع مسلمانان را دستور دین دانست و خاطرنشان کرد: امام حسن مجتبی(ع) می فرماید (این روایت از امام رضا(ع) نیز نقل شده است)«مَن أدمَنَ إلی المَسجِدِ أصابَ الخِصالَ الثَّمانِیَةَ: آیَةً مُحکَمَةً، أو فَریضَةً مُستَعمَلَةً، أو سُنَّةً قائمةً، أو عِلما مُستَطرَفا، أو أخا مُستَفادا، أو کَلِمَةً تَدُلُّهُ علی هُدیً أو تَرُدُّهُ عن رَدیً، و تَرکَ الذَّنبِ خَشیَةً أو حَیاءً: هر کس پیوسته به مسجد رود، به هشت چیز دست یابد: آیتی محکم، یا فریضه‌ای عمل شده، یا سنّتی جاری (از معصومان)، یا دانشی تازه، یا برادری که به دست آورده، یا سخنی که او را هدایت کند، یا از هلاکت برهاندش و ترک گناه یا از سر ترس یا شرم و حیا». بنابراین تاکید روایات درباره مسجد و مراکز مهم دینی، مسئولان در مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر دستگاه های حاکمیتی، باید بودجه ها و اعتبارات مالی را در اختیار دست اندرکاران مساجد قرار دهند.

آیت الله نجفی گفت: همراه شدن مساجد با فناوری های روز به منظور تبلیغ دین در سطح گسترده، نیازمند تخصیص اعتبارات لازم است درحالی که کمک های مردمی جوابگوی این نیاز نیست. نظام جمهوری اسلامی ایران باید تدبیر ویژه و عاجلی برای این موضوع بکند و مراکز بالادستی حوزه مساجد مانند مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان تبلیغات اسلامی و ... باید حمایت های خود از مساجد، را گسترش دهند.