داروی جدید کاهنده قند خون در دیابتی ها تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیوگلیتازون داروی کاهنده قند خون و از خانواده دارویی تیازولیدین دیون برای اولین بار در ایران با نام تجاری گلوتازون از سوی شرکت داروسازی اسوه تولید شده است.

این دارو یکی از داروهای موثر در درمان دیابت نوع 2 است که موجب کاهش مقاومت بدن نسبت به انسولین شده و در نتیجه باعث استفاده بهتر بافت ها از گلوکز شده و میزان قند خون را کاهش می دهد.

میزان مصرف این دارو باید توسط پزشک مشخص شود و نحوه مصرف آن به صورت یک بار در روز، همراه با غذا و یا بدون غذا است.

گلوتازون می تواند به تنهایی و یا همراه با انسولین، متفورمین و گلی بنکلاماید تجویز شود. این دارو به شکل قرص های 15، 30، 45 میلی گرمی تولید و روانه بازار شده است.

داروی گلوتازون قابل مصرف در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی و اثر بخشی بیشتر در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 است.

افزایش میزان HDL (کلسترول خون) و کاهش میزان تری گلیسیرید در بیماران دیابتی از دیگر مزایای این دارو است.

