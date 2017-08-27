پلیس دومین مظنون حمله مقابل کاخ باکینگهام را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس انگلیس امروز اعلام کرد که دومین مظنون مرتبط با حمله جمعه گذشته به ۳ پلیس در مقابل کاخ باکینگهام را بازداشت کرده است.

بر اساس اعلام پلیس، مرد ۳۰ ساله مظنون به ارتباط به حادثه تروریستی حمله به کاخ باکینگهام در لندن پایتخت انگلیس دستگیر شده است.

لازم به ذکر است،پلیس انگلیس روز گذشته اعلام کرد اولین مظنونی که جمعه در برابر کاخ باکینگهام بازداشت شد، شمشیر یک متری به همراه داشت.

پلیس در این خصوص اعلام کرده بود که این مَرد، عمداً خودروی خود را به سوی پلیس رانده بود.

به گزارش پلیس انگلیس، این فرد شمشیری یک متری داشته و کلمات مورد استفاده وی نشان می دهد از افراط گرایان بوده است.

این در حالیست که در جریان درگیری پلیس با این فرد، ۳ نفر از نیروهای پلیس دچار جراحت‌ هایی شدند. این مرد ۲۶ ساله اکنون در بازداشت به سر می برد.