۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۲۲

فرماندار یزد:

اصناف یزد در پیشبرد اقتصاد مقاومتی اثرگذار عمل کنند

یزد ـ فرماندار یزد با اشاره به نیاز ضروری کشور به برنامه های اقتصادی گفت: یکی از این برنامه ها، اقتصاد مقاومتی است که اصناف باید در پیشبرد آن اثرگذار عمل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری امروز در دیدار با اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف استان یزد با بیان اینکه اصناف نقش تعیین کننده‌ ای در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور دارند، اظهار داشت: اصناف در سالهای متمادی نشان دادند که توانایی بالایی در اجرای امور واگذار شده به خود دارند و همواره در راستای اهداف نظام گام برداشتند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت بیان کرد: خوشبختانه همه مسئولان در حوزه های مختلف در نظام جمهوری اسلامی ایران برخاسته از متن جامعه بوده و از نزدیک با مسائل و مشکلات مردم آشنا هستند.

فرماندار یزد بر لزوم ضرورت ارتباط مسئولان با مردم تاکید کرد و یادآور شد: همه مدیران و دست اندرکاران باید ارتباطی قوی میان خود و مردم ایجاد کنند تا بتوان با تعامل، زمینه پیشرفت و آبادانی کشور را بیش از پیش فراهم کرد.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم مشارکت همه اقشار جامعه در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را مورد تأکید قرار داده بود، عنوان کرد: نمونه بارز این اقدام فراهم کردن بستر لازم برای مشارکت همه اقشار جامعه در انتخابات شوراهای اسلامی شهر بود.

فرماندار یزد با اشاره به بیان مشکلات از سوی اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان در رابطه با صنوف و اتحادیه های زیرمجموعه خاطرنشان کرد: فرمانداری شهرستان یزد در چند سال اخیر ارتباط بسیار خوبی با اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی داشته و حمایت های لازم را در جلسات مربوط انجام داده و به طور قطع در آینده نیز در چارچوب قوانین و مقررات در این زمینه گام بر می دارد.

سالاری همچنین با تأکید بر اینکه اصناف و بازاریان در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقش تأثیرگذاری دارند، عنوان کرد: اصناف و بازاریان باید با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و ارائه کالای ایرانی و پرهیز از کم‌فروشی و گران‌فروشی، با جلب رضایت عموم مردم، در حفظ آرامش نسبی در جامعه اقدام نمایند.

کد مطلب 4071089

