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۵ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۱۲

تیلرسون: واشنگتن به دنبال حل مسالمت آمیز موضوع کره شمالی است

تیلرسون: واشنگتن به دنبال حل مسالمت آمیز موضوع کره شمالی است

وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که کشورش به دنبال حل مسالمت آمیز موضوع کره شمالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا امروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز مدعی شد کشورش به دنبال راه حل مسالمت آمیز در برابر آزمایش های موشکی «تحریک آمیز» کره شمالی است.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه با تحریک آمیز خواندن آزمایش موشکی اخیر کره شمالی افزود: ما این اقدام کره شمالی را علیه آمریکا و متحدانمان قلمداد می کنیم.

وی ادامه داد: ضمن همکاری با متحدانمان و کشور چین، به اعمال فشارهای مسالمت آمیز علیه پیونگ یانگ ادامه داده تا ببینیم آیا می توانیم کره شمالی را به پای میز مذاکره بیاوریم.

به گزارش واشنگتن اگزمینر، «رکس تیلرسون» در ادامه این مصاحبه تأکید کرد: شلیک هر موشکی از جانب کره شمالی نقض آشکار قطعنامه های شورای امنیت است و ما نیز آن را اقدامی تحریک آمیز می دانیم.

کد مطلب 4071143

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