پیروزی بسکتبالیست های جوان ایران مقابل عراق در اولین گام

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال زیر ۱۷ سال غرب آسیا در شانزدهمین دوره مسابقات از امروز با حضور ۵ تیم اردن، لبنان، عراق، سوریه و ایران در تهران آغاز شد.

در نخستین روز این رقابت ها تیم جوانان کشورمان به مصاف عراق رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه ۹۱ بر ۵۵ شکست دهد.

بسکتبالیست های جوان کشورمان در نیمه نخست این دیدار با نتیجه ۴۸ بر ۲۷ حریف خود را شکست داده بودند.

پیش از دیدار دو تیم ایران وعراق، تیم های اردن و لبنان اولین دیدار این دوره از مسابقات بسکتبال زیر ۱۷ سال غرب آسیا را برگزار کردند که طی آن لبنان با نتیجه ۶۹ بر ۴۷ صاحب برتری شد.

تیم بسکتبال جوانان ایران فردا یک جلسه تمرینی برگزار خواهد کرد تا آماده برگزاری دومین دیدار خود در این رقابت ها شود که مقابل سوریه برگزار خواهد شد.