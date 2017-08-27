  1. ورزش
  2. توپ و تور
۵ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۲۰

بسکتبال جوانان غرب آسیا – تهران ؛

پیروزی بسکتبالیست های جوان ایران مقابل عراق در اولین گام

پیروزی بسکتبالیست های جوان ایران مقابل عراق در اولین گام

تیم بسکتبال جوانان ایران در نخستین دیدار خود مسابقات غرب آسیا را با پیروی برابرعراق پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال زیر ۱۷ سال غرب آسیا در شانزدهمین دوره مسابقات از امروز با حضور ۵ تیم اردن، لبنان، عراق، سوریه و ایران در تهران آغاز شد.

در نخستین روز این رقابت ها تیم جوانان کشورمان به مصاف عراق رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه ۹۱ بر ۵۵ شکست دهد.

بسکتبالیست های جوان کشورمان در نیمه نخست این دیدار با نتیجه ۴۸ بر ۲۷ حریف خود را شکست داده بودند.

پیش از دیدار دو تیم ایران وعراق، تیم های اردن و لبنان اولین دیدار این دوره از مسابقات بسکتبال زیر ۱۷ سال غرب آسیا را برگزار کردند که طی آن لبنان با نتیجه ۶۹ بر ۴۷ صاحب برتری شد.

تیم بسکتبال جوانان ایران فردا یک جلسه تمرینی برگزار خواهد کرد تا آماده برگزاری دومین دیدار خود در این رقابت ها شود که مقابل سوریه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4071148
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها