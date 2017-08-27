بالا آمدن آب تا ارتفاع ۳ متری کانال ها در شهرهای تگزاس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، وقوع سیل شدید در شهرهای دیکینسون و هوستون ایالت تگزاس واقع در آمریکا منجر به آب گرفتگی شدید معابر و خانه های مسکونی در این شهر شد.

این در حالیست که گفته می شود اداره هواشناسی آمریکا زمانی نسبت به وقوع این سیل هشدار داد که به گفته شاهدان عینی، در جنوب هوستون و بخش هایی از دیکینسون، آب تا طبقه دوم برخی از خانه ها بالا آمده بود.

لازم به ذکر است طوفان مذکور از نوع طوفان های موسمی هوریکانی است که در این فصل سال در آمریکا شروع به بارش می کند.

همچنین به گزارش شبکه خبری سی ان ان، طوفان سهمگین هاروی در تگزاس با بارش های سیل آسا همراه شده و تاکنون صدها منزل مسکونی را در این ایالت به کلی تخریب کرده است.

شهردار «راک پورت» تگزاس ضمن تایید خبر کشته شدن یک نفر به علت طوفان اعلام کرد عملیات امداد و نجات برای یافتن قربانیان احتمالی طوفان آغاز شده و گروه های امدادی کار خود را با جدیت دنبال می کنند.

این طوفان، سهمگین ترین طوفانی است که در ۱۲ سال گذشته این منطقه از آمریکا را در می نوردد و گزارش ها از قطع شدن برق بیش از ۲۵۰ هزار مشترک در نواحی مختلف ایالت حکایت دارد.