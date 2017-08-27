ماندگاری و ارتقای هنر در جامعه با حمایت از هنرمندان تحقق می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی بعد از ظهر یک شنبه در یادمان اولین سالگرد رحلت استاد حبیب الله امیدوار در اراک اظهار داشت: شهرستان اراک همواره خطه ای هنر پرور بوده و هست و در این عرصه بزرگان زیادی را تقدیم کشور کرده است.

وی افزود: اگرچه همیشه بر ارزش هنر و هنرمند تاکید شده اما گاها شاهد بی مهری هایی به این بزرگان و هنرمندان و این قشر شده ایم که حتی برخی از آنان مجبور به هجرت از این شهر می شوند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: استادان بزرگی همچون عیسی خان بهادری که استاد بزرگ مینیاتور ایران بود به اصفهان رفت که استاد فرشچیان یکی از شاگردان اوست و یا باباخانی که استاد مسلم قلم زنی بود نیز به اصفهان رفت و در آن جا هنرش را عرضه کرد.

کریمی تصریح کرد: این امر باعث تاسف است که چرا هنرمندان بزرگ ما باید از این خطه دور باشند؟ شهرستان اراک همچنین در هنر خط و خوشنویسی نیز اساتید بزرگی داشته که سال گذشته این هنر با از دست دادن استاد امیدوار و رضوانی داغ بزرگی دید.

وی ادامه داد: با این حال قطعا این هنر شاگردان و هنروران جوان و با استعدادی دارد و این عرصه توسط دست پروردگان اساتید ذکرشده پررونق خواهد شد و امیدواریم همواره شاهد نشاط و شادابی در محیط فعالیت های هنری به ویژه هنر خطاطی در شهر اراک باشیم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: به هر حال باید قدر این هنرمندان را دانست و در ایامی که در بین ما هستند مورد تجلیل قرار گیرند تا آنچه شایسته آنها است در حقشان ادا کنیم.

وی تاکید کرد: همچنین مسئولان مرتبط و دست اندرکاران شهر اراک بایستی بستر لازم را برای حمایت از فعالیت های اساتید و هنرمندان به منظور عرضه آثار و هنرشان ایجاد کنند.

کریمی در پایان اظهار داشت: حمایت های مادی و معیشتی از هنرمندان مثل بیمه باید پیگیری شود و این کمترین کاری است که برای این قشر زحمت کش می توان انجام داد چرا که قدر و منزلت آنان آنقدر بالا است که کمتر می توان به آنان ادای دین کرد.