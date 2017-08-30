نتایج نهایی پذیرش دستیار زنان و روانپزشکی امروز اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج نهایی پذیرش در چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ۲۵ مردادماه ۹۶ اعلام شد و با توجه به اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، در ۲ رشته روانپزشکی و زنان و زایمان برای معرفی شدگان یک برابر ظرفیت مصاحبه برگزار شد.

مصاحبه های معرفی شدگان در روز جمعه سوم شهریور برگزار شده است و مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرده است صلاحیت های حرفه ای و بالینی ۹۵ درصد افراد در این آزمون تایید شده است که اسامی پذیرفته شدگان امروز چهارشنبه ۸ شهریور بر روی سایت سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی همانطور که پیش از این اعلام شده بود دیگر افرادی که در مصاحبه مورد تایید قرار نگرفته اند به اولین رشته محلی که پس از رشته های زنان و زایمان یا روانپزشکی که حد نصاب نمره قبولی را دارند معرفی شده اند.

این دسته از داوطلبان که در مصاحبه مورد تایید قرار نگرفته اند نیز می توانند نتیجه خود را از روز چهارشنبه ۸ شهریور بر روی سایت سنجش آموزش پزشکی مشاهده کنند.