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۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۰۱

معاون اجتماعی پلیس ناجا خبر داد:

توجه بر رویکرد آموزشی در ساخت و تولید سریال های پلیسی

توجه بر رویکرد آموزشی در ساخت و تولید سریال های پلیسی

معاون اجتماعی ناجا در بازدید از پشت صحنه سریال پلیسی نوار زرد گفت: این سریال پلیسی با ژانر معمایی – جنایی و در واقع «قهرمان محور» است که از ۱۴ مهرماه در هفته ناجا از شبکه دو سیما پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر سردار سعید منتظرالمهدی در حاشیه بازدید از پشت صحنه سریال «نوار زرد» گفت: این سریال در ۲۰ قسمت در یک فضای آرام و کارشناسانه به رشته تحریر در آمده است و انشاالله از ۱۴ مهر ماه در تقارن با هفته نیروی انتظامی از شبکه دو سیما، نمایش داده می شود.

وی افزود: نوار زرد؛ سریال پلیسی با ژانر معمایی – پلیسی و قهرمان محور است که در جریان این فیلم، یک کارآگاه زبر دست با استفاده از تجهیزات و امکانات نوین و با توسل به کشف علمی جرایم ، پروند ه ها را دنبال می کند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی اضافه کرد: در واقع نقش اول این سریال یک کاراکتر "کاریزماتیک" است که اقداماتش مبتنی بر تفکر، تحقیق و رویکرد علمی است و هر پرونده در یک یا دو قسمت از سریال دنبال می شود.

 سردارمنتظرالمهدی خاطر نشان کرد: کستینگ و عوامل جلوی دوربین و همچنین عوامل پشت صحنه با تجربه و اعتماد قابل هستند و تهیه کننده کار نیز در حوزه همکاری با نیروی انتظامی و ساخت سریال پلیسی کارنامه درخشانی دارد.

این مقام ارشد انتظامی اضافه کرد: برای نگارش فیلمنامه این سریال پلیسی زمان خوبی صرف شده و از تجربه و دانش کارآگاهان و پیشکسوتان عرصه انتظامی نیز استفاده شده است.

وی بیان کرد: در این ژانر، علاوه بر جذابیت های بصری بر آموزش نیز توجه شده است، در واقع ؛ رویکرد آموزش مبتنی بر درمان در این سریال مورد توجه بوده است، به نوعی می توان گفت رویکرد اصلی این سریال علاوه بر ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه انتظامی و جرایم، از جنس پیشگیری و توجه به معضلات اجتماعی است.

وی افزود: یکی از اهداف موسسه ناجی هنر در ساخت و تولید سریال و فیلم های پلیسی توجه به مقوله پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی است.

سخنگوی ناجا  با بیان اینکه امید است «نوار زرد» سریال پرمخاطبی باشد و مورد استقبال قرار بگیرد، گفت: علاوه بر این سریال، مقدمات ساخت و تهیه چند تله فیلم و سریال با ژانر پلیسی در حوزه مرزبانی، یگان ویژه، مواد مخدر، پلیس فتا و شهدای نیروی انتظامی نیز در حال انجام است.

گفتنی است؛ دراین بازدید به همراه سردار منتظرالمهدی؛ رئیس پلیس آگاهی ناجا سردار محمدرضا مقیمی و رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ سردار عباسعلی محمدیان و  تعدادی از کارآگاهان و برخی  دیگر از مسئولان موسسه ناجی هنر و اداره سینمایی معاونت اجتماعی ناجا حضور و  ضمن بازدید از پشت صحنه سریال پلیسی نوار زرد، با عوامل و بازیگران این سریال گفت و گو کردند.

مجموعه تلویزیونی نوار زرد به کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی با بازی امیر آقایی در نقش کارآگاه در مرحله تصویربرداری است. 

کد مطلب 4073633

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