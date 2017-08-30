توجه بر رویکرد آموزشی در ساخت و تولید سریال های پلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر سردار سعید منتظرالمهدی در حاشیه بازدید از پشت صحنه سریال «نوار زرد» گفت: این سریال در ۲۰ قسمت در یک فضای آرام و کارشناسانه به رشته تحریر در آمده است و انشاالله از ۱۴ مهر ماه در تقارن با هفته نیروی انتظامی از شبکه دو سیما، نمایش داده می شود.

وی افزود: نوار زرد؛ سریال پلیسی با ژانر معمایی – پلیسی و قهرمان محور است که در جریان این فیلم، یک کارآگاه زبر دست با استفاده از تجهیزات و امکانات نوین و با توسل به کشف علمی جرایم ، پروند ه ها را دنبال می کند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی اضافه کرد: در واقع نقش اول این سریال یک کاراکتر "کاریزماتیک" است که اقداماتش مبتنی بر تفکر، تحقیق و رویکرد علمی است و هر پرونده در یک یا دو قسمت از سریال دنبال می شود.

سردارمنتظرالمهدی خاطر نشان کرد: کستینگ و عوامل جلوی دوربین و همچنین عوامل پشت صحنه با تجربه و اعتماد قابل هستند و تهیه کننده کار نیز در حوزه همکاری با نیروی انتظامی و ساخت سریال پلیسی کارنامه درخشانی دارد.

این مقام ارشد انتظامی اضافه کرد: برای نگارش فیلمنامه این سریال پلیسی زمان خوبی صرف شده و از تجربه و دانش کارآگاهان و پیشکسوتان عرصه انتظامی نیز استفاده شده است.

وی بیان کرد: در این ژانر، علاوه بر جذابیت های بصری بر آموزش نیز توجه شده است، در واقع ؛ رویکرد آموزش مبتنی بر درمان در این سریال مورد توجه بوده است، به نوعی می توان گفت رویکرد اصلی این سریال علاوه بر ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه انتظامی و جرایم، از جنس پیشگیری و توجه به معضلات اجتماعی است.

وی افزود: یکی از اهداف موسسه ناجی هنر در ساخت و تولید سریال و فیلم های پلیسی توجه به مقوله پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی است.

سخنگوی ناجا با بیان اینکه امید است «نوار زرد» سریال پرمخاطبی باشد و مورد استقبال قرار بگیرد، گفت: علاوه بر این سریال، مقدمات ساخت و تهیه چند تله فیلم و سریال با ژانر پلیسی در حوزه مرزبانی، یگان ویژه، مواد مخدر، پلیس فتا و شهدای نیروی انتظامی نیز در حال انجام است.

گفتنی است؛ دراین بازدید به همراه سردار منتظرالمهدی؛ رئیس پلیس آگاهی ناجا سردار محمدرضا مقیمی و رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ سردار عباسعلی محمدیان و تعدادی از کارآگاهان و برخی دیگر از مسئولان موسسه ناجی هنر و اداره سینمایی معاونت اجتماعی ناجا حضور و ضمن بازدید از پشت صحنه سریال پلیسی نوار زرد، با عوامل و بازیگران این سریال گفت و گو کردند.

مجموعه تلویزیونی نوار زرد به کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی با بازی امیر آقایی در نقش کارآگاه در مرحله تصویربرداری است.