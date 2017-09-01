نتایج کنکور کارشناسی ارشد ۹۶ تا ساعت ۲۰ منتشر می شود

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده، فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از ساعت ۲۰ امروز جمعه ۱۰ شهریور بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

وی افزود: داوطلبانی که هم در ردیف پذیرفته شدگان یکی از دانشگاه های و موسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد قرار می گیرند باید توجه داشته باشند که تنها در یکی از کدرشته ها مجاز به ثبت نام هستند و امکان ثبت نام در هر دو کدرشته را ندارند و در غیر این صورت مطابق ضوابط با آنها برخورد خواهد شد.

توکلی گفت: کلیه پذیرفته شدگان موسسات آموزش عالی باید به دستورالعمل بخش اول اطلاعیه اعلام نتایج و کلیه پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد باید به دستورالعمل بخش دوم اطلاعیه اعلام نتایج توجه کنند و بر اساس آن برای ثبت نام در کدرشته محل قبولی مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: کلیه پذیرفته شدگانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته شدگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به جز دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شده است ضرروت دارد برای اطلاع از تاریخ و مدارک مورد نیاز ثبت نام (علاوه بر مدارک در اطلاعیه اعلام نتایج) قبل از مراجعه حضوری به دانشگاه و موسسه آموزش عالی محل قبولی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تاریخ و نحوه ثبت نام ابتدا به پایگاه اطلاع رسانی محل قبولی مراجعه کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش اضافه کرد: در صورتی که دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تاریخ مشخصی را اعلام نکرده باشند پذیرفته شدگان باید در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه ۱۳ تا ۱۵ شهریورماه ۹۶ با مدارک لازم برای ثبت نام مراجعه کنند.

توکلی تاکید کرد: برای داوطلبان واجد شرایط گزینش کارنامه ای حاوی رتبه داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته شده و در سهمیه مربوطه از ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۱۳ شهریورماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی برای پذیرش دانشجو در ۱۳۲ کدرشته امتحانی در ۶ گروه آزمایشی در روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت ماه ۹۶ در ۶۸ شهرستان و ۱۸۵ حوزه امتحانی و ۱۳۲ کدرشته امتحانی برگزار شد.

برای شرکت در این آزمون تعداد ۸۷۸ هزار و ۲۵۳ داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۳۰ هزار و ۴۹۱ نفر زن و ۴۴۷ هزار و ۸۶۲ نفر مرد بودند. از تعداد ۸۷۸ هزار و ۲۵۳ داوطلب این آزمون تعداد ۷۱ هزار و ۷۲۵ داوطلب علاقمندی خود را به شرکت در آزمون کدرشته امتحانی دوم اعلام کردند.

از تعداد ۸۷۸ هزار و ۲۵۳ داوطلب ثبت نام کننده، تعداد ۷۰۷ هزار و ۶۳ داوطلب در جلسه آزمون حاضر بودند و ۱۷۱ هزار و ۱۹۰ داوطلب غایب بودند. از تعداد ۷۰۷ هزار و ۶۳ داوطلب حاضر در جلسه آزمون، تعداد ۳۵۷ هزار و ۸۰۲ نفر مرد و ۳۴۹ هزار و ۲۶۱ نفر زن بودند.

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ نیز به صورت کارنامه در ۱۵ خرداد منتشر شد و تعداد ۶۵۶ هزار و ۱۸۰ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند که از این تعداد حدود ۴۱۹ هزار و ۲۸۶ داوطلب این آزمون انتخاب رشته کردند.

ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ بدون احتساب ظرفیت دانشگاه آزاد بیش از ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده بود.