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۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۴۷

مشاور سازمان سنجش خبر داد؛

نتایج کنکور کارشناسی ارشد ۹۶ تا ساعت ۲۰ منتشر می شود

نتایج کنکور کارشناسی ارشد ۹۶ تا ساعت ۲۰ منتشر می شود

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تا ساعت ۲۰ امروز ۱۰ شهریور ماه بر روی سایت سازمان سنجش اعلام می شود.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده، فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از ساعت ۲۰ امروز جمعه ۱۰ شهریور بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

وی افزود: داوطلبانی که هم در ردیف پذیرفته شدگان یکی از دانشگاه های و موسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد قرار می گیرند باید توجه داشته باشند که تنها در یکی از کدرشته ها مجاز به ثبت نام هستند و امکان ثبت نام در هر دو کدرشته را ندارند و در غیر این صورت مطابق ضوابط با آنها برخورد خواهد شد.

توکلی گفت: کلیه پذیرفته شدگان موسسات آموزش عالی باید به دستورالعمل بخش اول اطلاعیه اعلام نتایج و کلیه پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد باید به دستورالعمل بخش دوم اطلاعیه اعلام نتایج توجه کنند و بر اساس آن برای ثبت نام در کدرشته محل قبولی مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: کلیه پذیرفته شدگانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته شدگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به جز دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شده است ضرروت دارد برای اطلاع از تاریخ و مدارک مورد نیاز ثبت نام (علاوه بر مدارک در اطلاعیه اعلام نتایج) قبل از مراجعه حضوری به دانشگاه و موسسه آموزش عالی محل قبولی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تاریخ و نحوه ثبت نام ابتدا به پایگاه اطلاع رسانی محل قبولی مراجعه کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش اضافه کرد: در صورتی که دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تاریخ مشخصی را اعلام نکرده باشند پذیرفته شدگان باید در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه ۱۳ تا ۱۵ شهریورماه ۹۶ با مدارک لازم برای ثبت نام مراجعه کنند.

توکلی تاکید کرد: برای داوطلبان واجد شرایط گزینش کارنامه ای حاوی رتبه داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته شده و در سهمیه مربوطه از ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۱۳ شهریورماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی برای پذیرش دانشجو در ۱۳۲ کدرشته امتحانی در ۶ گروه آزمایشی در روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت ماه ۹۶ در ۶۸ شهرستان و ۱۸۵ حوزه امتحانی و ۱۳۲ کدرشته امتحانی برگزار شد.

برای شرکت در این آزمون تعداد ۸۷۸ هزار و ۲۵۳ داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۳۰ هزار و ۴۹۱ نفر زن و ۴۴۷ هزار و ۸۶۲ نفر مرد بودند. از تعداد ۸۷۸ هزار و ۲۵۳ داوطلب این آزمون تعداد ۷۱ هزار و ۷۲۵ داوطلب علاقمندی خود را به شرکت در آزمون کدرشته امتحانی دوم اعلام کردند.

از تعداد ۸۷۸ هزار و ۲۵۳ داوطلب ثبت نام کننده، تعداد ۷۰۷ هزار و ۶۳ داوطلب در جلسه آزمون حاضر بودند و ۱۷۱ هزار و ۱۹۰ داوطلب غایب بودند. از تعداد ۷۰۷ هزار و ۶۳ داوطلب حاضر در جلسه آزمون، تعداد ۳۵۷ هزار و ۸۰۲ نفر مرد و ۳۴۹ هزار و ۲۶۱ نفر زن بودند.

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ نیز به صورت کارنامه در ۱۵ خرداد منتشر شد و تعداد ۶۵۶ هزار و ۱۸۰ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند که از این تعداد حدود ۴۱۹ هزار و ۲۸۶ داوطلب این آزمون انتخاب رشته کردند.

ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ بدون احتساب ظرفیت دانشگاه آزاد بیش از ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده بود.

کد مطلب 4075336

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    نظرات

    • محمدعلی IR ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
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      خیلی زحمت میکشند 10شهریور روز جمعه است نه آخر شب جمعه
    • علی IR ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
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      واقعا خسته نباشید اگه میخواید ساعت20 نتایج بزنید میگفتید 11 شهریور اعلام میکنیم واقع دیگه شورش در آوردید با این قانون های من در اوردی وقتی که وزارت علوم هرکی به هرکی هست انتظار داریدمملکت درست شه
    • محمد ZA ۱۴:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
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      سلام نمیشه هر روزی رو که سازمان سنجش اعلام کرد شما فرداش رو اعلام کنید چون الان ده ساله من میبینم هر وقت گفتن فلان روز فرداش اعلام میکنن
    • مریم عبداللهی IR ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
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      بد بود
    • طه IR ۱۵:۰۷ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
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      از ساعت20یا تا ساعت 20؟؟؟؟؟ ابهام داره
    • نازنین IR ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
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      خسته شدم بزنید خب..من خیلی نگرانم خواب اومدن نتایج را میبینم همش..
    • امل معاوی IR ۱۹:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
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      از انتظار. خسته شدیم
    • مجید محمدی IR ۲۰:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      به نام خدا و سلام، از سردبیر محترم خواهشمند است در رابطه با تاریخ و ساعت اعلام نتایج پیگیری مجدد بفرمایید چراکه علی رغم سپری شدن ساعت 20 در سایت سازمان سنجش هنوز یک اطلاعیه هم وجود ندارد.
    • نادیا IR ۲۰:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      1 0
      پاسخ
      جواب چرا نمیاد پس ساعت هشته
    • شهناز IR ۲۰:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      کو پس
    • احمد حوایی IR ۲۰:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      پس نتایج کنکور کارشناسی ارشد چی شد ؟ساعت هشت رو هم گذشت . چقدر بی توجهی .این همه معطلی برای چیست ؟
    • الهه قاسمیان تباری IR ۲۰:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خوب
    • حمید فاطمی IR ۲۰:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ساعت ۸ شد ولی اعلام نشد...
    • 😏 IR ۲۰:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ساعت ۸ ونیمه😏😏😏
    • الناز IR ۲۰:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      اینم از ساعت بیست پس چرا نمیدن نتایجو؟سازمان سنجش چه مشکلی با ارشدای امسال داره؟بابا سکته کردیم دوروزه منتظریم
    • میم قاف IT ۲۰:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      همیشه ده دوازده ساعت زودتر از وقتیکه اعلام میکنن نتیجه رو روسایت میذارن!حالا از شانس ما ایندفعه از موعد مقرر خودش هم گذشته ولی هنوز از نتایج خبری نیست!
    • زهرا IR ۲۰:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ساعت 9 شد چرا جوابو نذاشتن
    • مهران IR ۲۰:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      الان 8 و نیمه هنوز اعلام نکردن واقعا که ....
    • پرستو عباسی IR ۲۰:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      چراهنوز نتیجه کارشناسی ارشد نیامده ساعت ۸ گفتن اعلام میشه الان ۸ونیمه
    • ژوان آدمي IR ۲۰:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ساعت ٢٠:٣٠ چرا اعلام نميكنن😡😡😡
    • رویا حسینی IR ۲۰:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      1 1
      پاسخ
      با سلام خدمت سایت خبرگزاری میشه بررسی کنید ببینید چرا نتایج ارشد اعلام نشده؟ با تشکر
    • موسوی از اهوار IR ۲۰:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خبری راکه اطمینان نداربد نگذارید . ساعت 20 گذشت ولی هنوز نتایج کارشناسی ارشد را اعلام نکرده اند .
    • دانشجو IR ۲۰:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      اردیبهشت آزمون ارشد گرفتید شهریور هم نمی تونید نتایج رو اعلام کنید؟؟؟؟!!!!!
    • الان ساعت نه شد IR ۲۰:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      الان ساعت نه شده! واقعا واسه سازمان سنجش و مرد قدرتمند اون آقای توکلی متاسفم، کسی نیست بگه آقای محترم با این سازمان عریض و طویل ، کل آزمونا رو بده بخش خصوصی ... یه هفته ای کارنامه نهایی رو بهت میده
    • الهام IR ۲۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      یک ساعتم گذشته و خبری از نتایج نیست😢
    • صادق IR ۲۱:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ساعت الان از نه هم گذشته جناب توکلی اوراق هم امیدوارم با این دقت تصحیح نکنی
    • الهی IR ۲۱:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سلام چرا هنوز نتایج ارشد رو سایت قرار ندادین؟؟
    • حامد مشایخی IR ۲۱:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ساعت ۲۰خبری نشد پس کی اعلام میکنند
    • محمد جواد IR ۲۱:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ساعت ۱۰ شد و هیچ خبری نشد کی میشه نظم در دستگاه های دولتی حاکم بشه
    • مهدیه کمالی پور IR ۲۳:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خوب بود
    • هدی گنج ابادی IR ۰۸:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خوب
    • هر چیه IR ۱۷:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
      0 0
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      میگند نتایج اعلام شده ولی باز هم مشکل دارند باید بازهم زنگ بزنیم . نتایج بپرسیم همه چی شده پولی. خیلی خیلی متاسفم از این سازمان سنجش.

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