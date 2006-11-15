استعفای یک مقام آرژانتینی در اعتراض به فشار آمریکا و اسرائیل برای متهم کردن ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری های رویترز، آسوشیتدپرس و فرانسه، "لوئیس دیلیا" معاون وزیر مشاور در امور مسکن در دولت "نستورکرخنر" رئیس جمهوری آرژانتین پس از آنکه به سفارت ایران آمد و حمایت خود را از ایران در برابر اتهامات وارده علیه این کشور در پروژه انفجار مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به "آمیا" اعلام کرد، استعفا داد.

یک منبع دولتی آرژانتین در کاخ ملی به خبرنگاران گفت : نستور کرخنر رئیس جمهوری این کشور خواستار استعفای یک مقام ارشد دولت شده که علناً ازایران جانبداری کرده بود.

گروهی از رهبران سیاسی و سندیکاهای آرژانتین به همراه دیلیا، متهم کردن مقامهای ایرانی در حادثه انفجار آمیا را یک توطئه آمریکایی - صهونیستی خواندند.

در بیانیه این گروه آمده است : حکم قضایی که در آن ایران به خاطر آمیا متهم شده است؛ شدیداً تحت فشار و تاثیر شرایط جهانی و به دور از حقیقت بوده است.

به عقیده این گروه، روشن کردن و مجازات عوامل مقصردر انفجار آمیا بر عهده آرژانتین است و نباید اجازه داده شود که سیاستهای آمریکا و اسرائیل، سیاستهای آرژانتین را تعیین کند.

این اولین نمونه از اختلافی است که در هیئت حاکمه این کشور درباره رای دادستانهای این کشور برای تعقیب مقامهای ایران بروز می کند.

در بیانیه همچنین تاکید شده است که دنیا از اسرائیل و سیاستهای امپریالیستی در هراس است که قوانین و مقررات بین المللی را پایمال و همه بشریت را در معرض خطر قرارمی دهد نه ایران؛.

در بیانیه این گروه از فعالان در آرژانتین آمده است : تقاضای واشنگتن و تل آویو برای تحت تعقیب قرار دادن ایرانی ها به معنای اهمیت روشن شدن حقیقت انفجار آمریکا برای آنان نیست ، بلکه آنها در صدد منزوی کردن بوئنوس آیرس در عرصه بین المللی و توطئه برای آغاز یک حمله نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل به ایران است.

چندی پیش در خبرهای اعلام شد که یک دادستان آرژانتینی بار دیگر مقام های ایرانی را متهم کرد که در بمب گذاری در سال 1994 میلادی آمیا دست داشته اند.



"آلبرتو نیسمان" دادستان مذکور اخیرا بار دیگر بنا به دلایل نامعلومی حکم دستگیری "اکبر هاشمی رفسنجانی" رئیس جمهور اسبق ایران و 7 مقام مسئول درجمهوری اسلامی و یکی از اعضای حزب الله لبنان را صادر کرده است.

واقعه مربوط به پرونده بمب گذاری مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین موسوم به"انجمن همکاری متقابل آرژانتین و اسرائیل" ( Asociacion Mutual Israellita Argentina(AMIA وابسته به" کمیته یهودیان آمریکا"می باشد که به ادعای آنها طی آن واقعه که دو سال بعد ازانفجار سفارت اسرائیل در19 ژوئیه سال 1994 در آرژانتین رخ داد 86 نفر کشته و 300 نفر مجروح شدند.

دیلیا گفت که کشورش از سوی آمریکا و اسرائیل تحت فشار است تا این اتهامها را علیه ایرانی ها وارد کند. وی افزود: واشنگتن در صدد است تا ایران را تروریست معرفی کند.

در پی اوج گیری این بحران، مقامهای آرژانتین روز دوشنبه در دیداربا کاردار ایران در بوئنوس آیرس از وی درخواست کردند تا این گزارش را که ایران دستور دستگیری قاضی آرژانتینی را صادر کرده، تائید و یا رد کند.

مقامهای این کشور در دیدار با "محسن بهاروند" از او خواستند تا توضیحاتی درباره خبری که رادیو ایران درباره حکم دستگیری "خوان خوزه گالیانو" قاضی پیشین پرونده آمیا به اتهام همدستی ( با آمریکا و اسرائیل) که در ایران صادرشده است، ارائه کند.

"قربانعلی دری نجف آبادی" دادستان کل ایران چندی پیش در نامه ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران , تعقیب و دستور جلب آلبرتو نیسمان دادستان جدید پرونده آمیا و گالیا نو (قاضی برکنار شده آرژانتینی) و تمام همدستان آنها را به اتهام تبلیغ برضد جمهوری اسلامی ایران خواستار شد.



در همین رابطه، مسلمانان و نیروهای مستقل آرژانتین در 10 روز گذشته بارها با برگزاری اجتماع و تظاهرات علیه حکم صادره مبنی بر دخالت برخی مقامهای ایران در انفجار آمیا اعتراض خود را اعلام کرده اند.