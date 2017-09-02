نفت آبادان در جام حذفی شرکت می کند

غلامحسین امین فر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به درخواست هواداران تیم فوتبال صنعت نفت آبادان مبنی بر حضور در جام حذفی فوتبال ایران، جلسه ای میان سرمربی و مدیرعامل موسسه برگزار و در این جلسه مقرر شد که به احترام خواسته دوستداران تیم صنعت نفت، این تیم پنج شنبه در اصفهان به مصاف سپاهان برود.

وی در همین خصوص اضافه کرد: به هر حال با توجه به اینکه ما در ١١روز سه بازی حساس مقابل سپیدرود، فولاد و پرسپولیس داریم و بازی مقابل سپاهان احتمال آسیب دیدگی بازیکنانمان را بالا می برد، ابتدا تصمیم به کناره گیری گرفتیم.

امین فر ادامه داد: در نهایت تصمیم مدیرعامل و کادر فنی بر این شد که تیم فوتبال صنعت نفت با توجه به خواسته هواداران خود، با ترکیبی از بازیکنان جوان و کمتر به میدان رفته خود در دیدار برابر سپاهان در جام حذفی حاضر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این باشگاه صنعت نفت آبادان اعلام کرده بود به علت فشردگی بازی های این تیم در لیگ برتر، از شرکت در جام حذفی فوتبال کشور انصراف داده است.