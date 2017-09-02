بحران جدی آب در ایران مهمترین مانع توسعه است

سیاوش شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بحران آب و اقدامات اولیه رفع این بحران اظهار کرد: آب مهمترین عامل در توسعه اقتصادی و کشاورزی به شمار می رود و محدودیت منابع آب به خصوص منایع آب شیرین به صورت یک معضل جدی در آمده است و هم اکنون در وضعیت بحران شدید آبی قرار داریم و این امر توانسته رشد کشورمان را تحت شعاع قراردهد.

شمسی پور همچنین گفت: البته نباید این بحران را بر دوش یک عده خاص یا صرفا کشاورزان وصنعتگران بیاندازیم و باید با توجه به شرایط قرارگیری کشور ایران در موقعیت جغرافیایی خشک و نیمه خشک و وقوع خشکسالی‌های اخیر آبی کشور باصرفه جویی و مدیریت صحیح همه باهم و در کنار هم برای مقابله با این بحران وارد عمل شویم و به همدیگر در این امر بسیار مهم کمک کنیم.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین افزود: آب طوری در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی اهمیت دارد که این امر اوج نگرانی ما را ایجاد میکند. زیرا توسعه بیشتر منابع آب با توجه به شرایط موجود تقریبا امری محال است.

شمسی پور در ادامه گفت: اقدامات ابتدایی رفع این بحران اطلاع ¬رسانی و آگاه کردن بیشتر مردم و تبلیغات بیشتر در رسانه ها و حتی کشاندن این موضوع به کتب درسی در سنین مختلف تحصیلی و بعد آن وضع ضوابط و قوانین ملی آب و تشکیل کمیته های حرفه ای در قسمت های مختلف مهندسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و زیست محیطی می باشد و در ادامه به صورت ضربتی در جهت اجرایی کردن آن گام بردارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان گفت: امیدواریم روزی برسد که همه مردم با تمام وجود این بحران را احساس کنند و در این امر دولت و مسئولین نظام را یاری نمایند. زیرا قطعا در دراز مدت همه ما مستقیم یا غیرمستقیم از کمبود ونبود این مایه حیات لطمه خواهیم دید.