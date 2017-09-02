آمادگی بهزیستی برای پیشگیری از آسیبها/ کم لطفی مسئولان شهری

فرید براتی سده در گفتگو با خبرنگار مهر با با اشاره به اینکه بهزیستی آمادگی کامل برای همکاری با شهرداری در بحث پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را دارد، افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده از ظرفیت، توانمندی و همچنین امکانات خوبی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برخورداریم و می توانیم در تمامی زمینه ها با شهرداری همکاری های لازم را داشته باشیم.

وی با تاکید براینکه بهزیستی در موضوعات مختلف اجتماعی بخصوص آسیبها برنامه و طرح های کارشناسی شده دارد گفت: از مسئولان شهری می خواهیم برای رسیدن به نتیجه دلخواه در بخش آسیبها مطابق با پروتکل های تخصصی بهزیستی عمل کنند و همچنین در مواردی که لازم است مجوزهای لازم را از بهزیستی دریافت کنند.

سرپرست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی به مراکز بهاران اشاره کرد و اظهار داشت: براساس مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر و همچنین دبیرخانه ستاد، مراکز بهاران باید مجوز فعالیت خود را از سازمان بهزیستی دریافت کنند که متاسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده است و مسئولان شهرداری و شورای شهر قبلی کم لطفی کرده اند.

براتی افزود: در مراکز بهاران باید براساس پروتکل درمان و بازتوانی بهبودیافتگان برای درمان معتادان عمل شود درحالیکه در این مراکز برخلاف پروتکل، افرادی که متادون مصرف می کنند پذیرفته نمی شوند و این اقدام غیرکارشناسی است.

به گفته وی، چنانچه شهرداری در کاهش و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی هماهنگی و هم افزایی های لازم را داشته باشد شاهد اقدامات موثری دراین زمینه خواهیم بود و به طور حتم در آینده بخش از مشکلات و آسیبهای جامعه برطرف می شود.