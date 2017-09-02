اقدام جدید فیس بوک برای دسترسی آسان به اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، فیس بوک از چند سال قبل درصدد ارائه خدمات اینترنت فوق سریع در نقاط دورافتاده جهان از طریق به پرواز درآوردن پهپادهای غول پیکر است، اما اجرای درست این طرح قبل از هرچیز مستلزم وجود نقشه ای از پراکندگی دقیق جمعیتی در کشورهای مختلف است و حالا این نقشه در برخی کشورها تهیه شده است.

تهیه این نقشه ها از طریق ترکیب تصاویر ماهواره ای و اطلاعات در اختیار دولت های جهان صورت گرفته است. در نهایت فیس بوک این داده ها را در اختیار شبکه عصبی هوش مصنوعی خود قرار داده تا از این طریق بتواند دریابد در هر بخش از این ۲۳ کشور دقیقا چند نفر زندگی می کنند. دقت این نقشه ها در حد ۵ متر است.

فیس بوک می گوید با این شیوه شناسایی افراد ساکن در نقاط دورافتاده یا فقیرنشین که به اینترنت دسترسی ندارند تسهیل می شود و لذا ارائه خدمات اینترنتی مبتنی بر پهپاد یا ماهواره با دقت بیشتر و صرف وقت کمتر صورت می گیرد.

هم اکنون از مجموع حدود ۵۰۰ ماهواره در حال گردش به دور زمین ۲۵۰ ماهواره کاربرد تجاری دارند و پیش بینی می شود تعداد زیادی از آنها برای ارائه خدمات اینترنت در نقاط دورافتاده زمین قابل استفاده باشند. البته شرکت هایی مانند فیس بوک با ارائه این خدمات به دنبال تبلیغ به نفع سرویس های ارائه شده توسط خود و کسب درآمدهای هنگفت هستند.

بر اساس بررسی های فیس بوک ۹۹ درصد از جمعیت حاشیه نشین ۲۳ کشور مورد بررسی در شعاع حداکثر ۶۳ کیلومتری نزدیک ترین شهر به خود زندگی می کنند. قرار است در آینده نزدیک این نقشه ها تمام کشورهای جهان را در بر بگیرد.