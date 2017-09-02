انتشار عملکرد ماهیانه، فرصتی واقعی و قابل اتکا برای بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، سعید محمدعلیزاده، مدیر نظارت بر ناشران گفت: با توجه به الزام ناشران پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس به ارایه اطلاعات عملکرد ماهانه از مهر ماه سال ۱۳۹۵ روند رو به بهبود ناشران در ارایه اطلاعات ماهانه رقم خورده است.

وی در ادامه افزود: تاکنون ۳۷۷ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس نسبت به ارایه اطلاعات ماهانه تیر ماه و ۲۹۹ شرکت در مرداد ماه اقدام کرده اند.

به گفته این مقام مسئول الزام ناشران به ارایه اطلاعات ماهانه کمک شایانی به افزایش شفافیت در بازار کرده است. علیزاده در اینباره تصریح کرد: انتشار این اطلاعات که مبتنی بر عملکرد واقعی شرکت ها آنهم به صورت ماهیانه و تجمعی تا پایان هر ماه در هر دوره اطلاع رسانی است، از قابلیت اتکای مناسبی برای تصمیم گیری برخوردار است.

مدیر نظارت بر ناشران خاطر نشان کرد: با توجه به مهلت ۳ روز کاری پس از پایان هر ماه، اطلاعات به موقعی بابت اطلاع رسانی ناشر در خصوص عملکرد ها در اختیار عموم قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه بازخوردهایی که از سرمایه گذاران و فعالین بازار در این خصوص گرفته شده حاکی از استفاده مفید تحلیل گران از این فرصت جدید بازار سرمایه برای سهامداران حقیقی و حقوقی بوده است، گفت: هریک از ناشران که اطلاعات عملکرد ماهیانه خود را مطابق دستورالعمل افشا، ارسال نکنند مشمول پیگری های تخلفاتی می شوند که متعاقباً مجازاتهایی را در پیش خواهد داشت.