۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۱۷

رونمایی از پوستر نمایش«خانه عروسک»

پوستر رسمی نمایش «خانه عروسک» اثر هنریک ایبسن و کارگردانی سعید حشمتی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با پیش فروش بلیت های نمایش، پوستر رسمی نمایش «خانه عروسک» با طراحی مهدی طالقانی رونمایی شد.

نمایش «خانه عروسک» اثر معروف هنریک ایبسن با دراماتورژی مهدی حسینی از روز یکشنبه ۱۲ شهریور ماه با کارگردانی سعید حشمتی در تئاتر باران روی صحنه می‌رود.

خانهٔ عروسک یا عروسکخانه نمایشنامه ای است از هنریک ایبسن (۱۸۲۸-۱۹۰۶) شاعر، نمایشنامه‌نویس و درام نویس نروژی است که در سال ۱۸۷۹ نگاشته شد و در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های بسیاری خوانده می‌شود. عروسکخانه داستان بیرون آمدن از توهم، و طغیان زنی به نام «نورا» را شرح می‌دهد.

نیلوفر پارسا، شهریار فرد، مهدی حسینی، تیام منیری، رامین مسیبی در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.

دیگر عوامل این نمایش دراماتورژ: مهدی حسینی، طراح صحنه: سعید حشمتی، طراح لباس: الهه لطفی، طراح نور: رسول طاهر بخش، ساخت و انتخاب موسیقی: پیمان شیرپور، ساخت تیزر: محسن لبافی، عکس: رامین زمین پیما، سارا کلوند، محمود پیری، دستیار کارگردان: سیاوش جمشیدی، سوگل ایرانپور، مدیر اجرا: میلاد حسینی، مدیر صحنه: مهرسا دبیر سلیمانی، طراحی: سارا حسینی، طراح پوستر و گرافیک: مهدی طالقانی، تنظیم صدا: مهرآفرین بهروان هستند.

