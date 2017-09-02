تردد در محورهای یزد افزایش ۲۰ درصدی یافت

محسن صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طول یک سال گذشته یک میلیون و ۴۳۳ هزار مسافر توسط ناوگان اتوبوسی پایانه‌های استان یزد جابجا شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن نزدیک به چهار درصد رشد داشته است.

وی عنوان کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری نیز میزان حمل و نقل مسافر نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزایش ۱۳ درصدی برخوردار بوده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان یزد در مورد حمل و نقل بار در محورهای استان نیز بیان کرد: در سال گذشته ۲۰ میلیون تن بار توسط ناوگان حمل و نقل جاده‌ای در محورهای استان یزد جابجا شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تناژ بار افزایش ۲۳ درصدی و از نظر تعداد بارنامه ۱۷ درصد رشد داشته است.

صادقیان یادآور شد: در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۶ نیز میزان جابجایی کالا و بار استان در مقایسه با پنج ماهه سال قبل ۱۵ درصد و در میزان تعداد صدور بارنامه ۱۰ درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: این آمارها نشان از استقبال مردم از ناوگان عمومی حمل و نقل جاده‌ای دارد که امیدواریم این روند همچنان روند افزایشی داشته باشد.