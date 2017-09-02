معاون درمان وزارت بهداشت منصوب شد/آقاجانی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی با صدور حکمی، دکتر جان بابایی را جایگزین محمد آقاجانی کرد.

در متن حکم وزیر بهداشت آمده است: نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند اجرایی جناب عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان معاون درمان منصوب می شوید.

در این راستا انتظار دارم ضمن استفاده از توان و ظرفیت های تخصصی موجود، زمینه تحقق اهداف مندرج در نقشه تحول نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران را در چهارچوب اسناد بالادستی به ویژه سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه و برنامه های ارائه شده توسط این جانب در صحن مجلس شورای اسلامی با اولویت های زیر فراهم نمایید:

۱. دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی از طریق بازنگری و استقرار نظام سطح بندی خدمات درمانی با اولویت مناطق محروم

۲. ارتقاء کیفیت خدمات درمانی با ارتقاء مدیریت بیمارستانی ، تدوین و اجرای راهنماهای بالینی و استانداردهای مراقبت بیمار و اعتباربخشی درمان

۳. تقویت نقش حاکمیتی و یک پارچه سازی نظام درمان از طریق سیاست گذاری ، برنامه ریزی، استانداردسازی و استقرار سیستم جامع نظارت و ارزشیابی

۴. توسعه و تبیین جایگاه بخش خصوصی در ارائه خدمات درمانی

۵. بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی در اورژانس های بیمارستانی

۶. بهبود اقتصاد درمان با استقرار نظام راهبردی و هوشمند خرید خدمات درمانی ، افزایش بهره وری نیروی انسانی، سرمایه های فیزیکی و اصلاح نظام پرداخت و تعرفه گذاری

۷. کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم در درمان از طریق همکاری فعال با سازمان های بیمه گر و سایر دستگاه های مسئول در تأمین منابع مالی

۸. گسترش مشارکت خیرین و سازمان های غیر دولتی در ارائه خدمات درمانی

امید است با اتکال به خداوند متعال و در جهت خدمت به ملت شریف ایران با حضور مستمر در بین مردم و سفر به شهرستان ها به ویژه مناطق محروم، در انجام شایسته وظایف با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.