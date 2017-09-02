پرستاران چشم به حکم وزیر دوخته اند/گزینه معاون پرستاری

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه پرستاری کشور در ۴ سال دولت یازدهم، بیشترین چالش را با وزارت بهداشت داشت، اما در روزهای آخر عمر دولت یازدهم بود که به یکباره جرقه تعامل بین وزارت و نمایندگان پرستاری روشن شد. با آغاز بکار دولت دوازدهم، تغییر معاونان کلیدی وزارت بهداشت در دستور کار وزیر قرار گرفت که آخرین آن، معرفی جایگزین آقاجانی در معاونت درمان بود.

مشکلات تعرفه ای و چالش های دیگری که جامعه پزشکی با معاونت درمان داشت، باعث شد تا وزیر برای برقراری آتش بس در این حوزه و آرامش جامعه پزشکی، به فکر معرفی جایگزین برای پست معاونت درمان باشد. در نهایت دکتر قاسم جان بابایی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران جایگزین آقاجانی شد که به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رفت.

انتصاب معاون بهداشت، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو، از مهم ترین تغییرات در راس وزارتخانه ای است که در ۴ سال دولت یازدهم، با حاشیه های زیادی به دلیل اجرای طرح تحول سلامت همراه بود.

مشکلاتی همچون مطالبات بیمارستان ها و داروخانه ها از بیمه ها، بدهی وزارت بهداشت به شرکت های دارویی، دعواهای تعرفه ای بین رشته ای و...، از اهم چالش های وزارت بهداشت در دولت یازدهم بود. در کنار این مشکلات، اصطکاک این وزارتخانه با نمایندگان جامعه پرستاری، یکی از پر حاشیه ترین مسائل وزارت بهداشت بود.

برگزاری مراسم جداگانه روز پرستار توسط وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری، شاید مشهودترین نقطه اختلاف پرستاری با این وزارتخانه بود. در حالی که تا قبل از دولت یازدهم سابقه نداشت دو مراسم روز پرستاری همزمان برگزار شود، اما متاسفانه این اتفاق در دولت یازدهم افتاد و ما دیدیم که اختلاف نظرها باعث شد بدنه پرستاری با همراهی نمایندگان صنفی خود به طور مجزا مراسم روز پرستار را برگزار کند.

انتقاد از طرح تربیت پرستار بیمارستانی

شاید یکی دیگر از نقاط اختلاف پرستاری با وزارت بهداشت در دولت یازدهم، تصمیمات مربوط به حوزه پرستاری بود که بدون مشورت نمایندگان آنها در سازمان نظام پرستاری اتخاذ می شد. طرح تربیت پرستار بیمارستانی، یکی از همین طرح های محل اختلاف وزارت با پرستاری بود.

دکتر علی‌محمد آدابی رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور هدف از اجرای «طرح تربیت پرستار بیمارستانی» را تضعیف حرفه پرستاری عنوان کرده و گفته بود اختیار پرستاری را باید به پرستاران واگذار کرد.

دکتر اصغر دالوندی عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور، معتقد است که با اجرای طرح تربیت پرستار بیمارستانی، تاریخ ۱۰۰ سال پرستاری آکادمیک در ایران نابود می شود.

این اعتراضات و واکنش ها به طرح تربیت پرستار بیمارستانی، باعث شد در آخرین روزهای عمر دولت یازدهم، وزارت بهداشت با سازمان نظام پرستاری برای اجرای اصولی این طرح به تعامل برسد.

واکنش به صدور پروانه صلاحیت حرفه ای

صدور پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاری، از دیگر چالش های سازمان و وزارت بهداشت است. زیرا نمایندگان پرستاری معتقدند همانطور که سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی برای اعضای خود پروانه فعالیت صادر می کند، این مهم در حوزه پرستاری می بایست بر عهده سازمان صنفی باشد.

طاهره زاهدصفت رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور، معتقد است که صدور پروانه صلاحیت حرفه ای می تواند به عنوان منبع مالی پایدار برای سازمان نظام پرستاری تلقی شود و این سازمان بتواند روی پای خودش بایستد.

وی با تاکید بر اینکه پرداخت حق عضویت باید اجباری شود تا بتوان منبع مالی پایدار ایجاد کرد، افزود: سازمان نظام پرستاری با داشتن منابع مالی پایدار به سمت استقلال و هویت حرفه ای گام بر می دارد.

چالش بدنه پرستاری با وزارت بهداشت

شاید یکی از نقاط چالش برانگیز در حوزه پرستاری، معاونت پرستاری وزارت بهداشت باشد. جایی که تصمیم گیری ها در مورد پرستاران از آنجا بیرون می آید و برخی تصمیمات در این معاونت، با انتظارات و خواسته های بدنه پرستاری و نمایندگان آنها در سازمان نظام پرستاری، همخوانی ندارد. ۴ سال چالش پرستاری با وزیر بهداشت، می تواند در دوره جدید وزارت فروکش کند، در صورتی که وزیر بخواهد شخص دیگری را در سمت معاون پرستاری وزارت بهداشت معرفی و منصوب کند. نزدیک به ۳۰۰ هزار پرستار، دانشجوی پرستاری، بهیار و...، چشم به قلم وزیر بهداشت دوخته اند که ببینند حکم جدید معاونت پرستاری را برای چه کسی ابلاغ خواهد کرد.