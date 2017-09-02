تسلیت سخنگوی ناجا در پی حادثه رانندگی و کشته شدن دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، به نمایندگی از فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی ضمن ابراز تأثرو تأسف شدید از وقوع حادثه دلخراش رانندگی در مسیر هرمزگان – فارس، کشته و زخمی شدن شماری از دانش آموزان و آینده سازان عزیز کشورمان را به خانواده های داغدیده آنان و مردم سوگ زده هرمزگان و فارس تسلیت گفت.

در بخشی از این پیام آمده است: من به نمایندگی از فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی وقوع این حادثه دلخراش و اندوهناک را به یکایک خانواده های داغدیده، عزادار و همه مردم ایران به ویژه مردم استان های هرمزگان و فارس، تسلیت می گویم و از خدای متعال برای یکایک آنان صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم.

همچنین در بخش دیگری از این پیام بار دیگر بر ضرورت اهتمام جدی همگان بر بهبود رفتار رانندگی و نیز اهتمام روزافزون دستگاه های ذی نقش بر اصلاح و مرمت زیرساخت های جاده ای، تأکید شده است.