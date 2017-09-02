ایده های فناورانه بیوتکنولوژی دارویی حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر هومن کاغذیان معاون تولید انستیتو پاستور ایران اظهار داشت: به همت انستیتو پاستور، «پارک فناوری سلامت» ایجاد شده که اکنون در حال جذب شرکت ها و تجهیز شدن است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵ دسته شرکت در این پارک فناوری مستقر هستند، خاطر نشان کرد: ۲۵ درصد این شرکت ها در حوزه دارو، ۱۵ درصد در حوزه تولید واکسن ها و ۱۵ درصد در زمینه تجهیزات فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: برخی از این شرکت ها در زمینه کیت سازی و خدمات تخصصی فعالیت می کنند و در پارک فناوری سلامت نیز مستقر هستند.

کاغذیان خاطر نشان کرد: ما همواره درصدد هستیم که از شرکت های ثبت شده و شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم تا بتوانیم محصولاتی در زمینه واکسن ها و تجهیزات دارویی و ... را تولید و بومی سازی کنیم.

وی با بیان اینکه در سالهای ۹۴ و ۹۵ به عنوان مرکز رشد برتر در حوزه سلامت شناخته شدیم، عنوان کرد: ما همواره درصدد حمایت شرکت ها و هسته های فناور در این زمینه هستیم تا بتوانیم در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی گام برداریم.

به گفته معاون تولید انستیتو پاستور ایران، اولویت حمایت های ما در زمینه های واکسن های انسانی، بیوتکنولوژی دارویی، فراورده های نوترکیب، سامانه های دارورسانی نوین، مواد اولیه دارویی، نانو فناوری، کیت های تشخیصی است.

وی با بیان اینکه ایده ها در این زمینه را حمایت کرده و زمینه تحقق آنها را تسهیل و تسریع می کنیم، بیان داشت: همچنین حمایت های ستادی در خصوص تجاری سازی ایده ها نیز در اولویت های ما به شمار می رود.

نمایشگاه و جشنواره زیست‌فناوری ایران به منظور شناسایی، معرفی و تشویق فعالان فناوری زیستی، بستری جهت تبادل فناوری و هم‌افزایی سازندگان با یکدیگر، بازار سازی، تقویت تعاملات بین‌المللی، زمینه ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ورود به بازارهای جهانی به‌ویژه در منطقه و کشورهای اسلامی ‌در روزهای ۲۷ تا ۳۰ شهریور ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.