۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۳۱

فرمانده انتظامی خوزستان خبر داد:

دستگیری عامل درگیری منجر به قتل اهواز در کمتر از ۲ ساعت 

اهواز - فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری عامل درگیری منجر به قتل در کمتر از دو ساعت در شهرستان اهواز خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حیدر عباس زاده در تشریح این خبرگفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل در یکی از مناطق شهرستان اهواز، بلافاصله ماموران پلیس تحقیق و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در بررسی های اولیه پلیس مشخص شد که فرد مقتول به وسیله سلاح سرد(چاقو) مورد حمله واقع شده و به علت شدت جراحات وارده در کمتر از یک ساعت فوت کرده است.

سردار عباس زاده بیان کرد: ماموران انتظامی با انجام اقدامات تخصصی و بررسی آثار به جای مانده در کمتر از دو ساعت متهم را شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود را اختلافات شخصی عنوان کرد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان در خاتمه گفت: متهم پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شد.
 

