دستگیری عامل درگیری منجر به قتل اهواز در کمتر از ۲ ساعت 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حیدر عباس زاده در تشریح این خبرگفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل در یکی از مناطق شهرستان اهواز، بلافاصله ماموران پلیس تحقیق و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در بررسی های اولیه پلیس مشخص شد که فرد مقتول به وسیله سلاح سرد(چاقو) مورد حمله واقع شده و به علت شدت جراحات وارده در کمتر از یک ساعت فوت کرده است.

سردار عباس زاده بیان کرد: ماموران انتظامی با انجام اقدامات تخصصی و بررسی آثار به جای مانده در کمتر از دو ساعت متهم را شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود را اختلافات شخصی عنوان کرد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان در خاتمه گفت: متهم پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شد.

