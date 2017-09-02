آمریکا و روسیه باید در مورد افغانستان مذاکره کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، «واسیلی نبنزیا» نماینده‌ روسیه در سازمان ملل متحد گفت که مسکو و واشنگتن باید در مورد افغانستان به گفتگو بپردازند تا به تصویری روشن از اهداف آمریکا در افغانستان، برسند.

وی تصریح کرد: برای اینکه درک کنیم آمریکا چگونه و چطور تلاش می‌کند که هدف‌هایش را در افغانستان به انجام برساند، باید با این کشور گفت‌گو کنیم؛ مشورت های جدی و منطقی باید در این مورد صورت بگیرد.

این دیپلمات روسی همچنین تاکید کرد که هیچ کشوری نمی تواند از طریق نظامی در افغانستان پیروز شود و تنها راه حل این بحران ساز و کار سیاسی است.

نبنزیا افزود که تاریخ در موارد متعددی ثابت کرده است که در افغانستان راه حل نظامی وجود ندارد و این حالت وجود یک روند سیاسی برای رسیدن به یک راه حل را ضروری می کند.

نماینده روسیه در سازمان ملل همچنین گفت که مسکو از وجود گروه های افراطی نظیر داعش در افغانستان و همچنین افزایش قاچاق مواد مخدر در این کشور نگران است.

لازم به ذکر است که ۲ هفته‌ گذشته، رئیس جمهوری آمریکا راهبرد نظامی جدیدش برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلام کرد.

پنتاگون نیز هفته‌ی گذشته اعلام کرد که شمار نیروهای آمریکا در افغانستان ۱۱ هزار تن است. رقمی پیش از این ۸۴۰۰ نفر اعلام شده بود. انتظار می‌رود که تعداد این نیروها نیز افزایش یابد، اما در این مورد هنوز اعلام رسمی صورت نگرفته است.