رفتار هیجانی سکه نسبت به کاهش نرخ سود/گرانی ۱۵ هزار تومانی سکه

به گزارش خبرنگار مهر، امروز با اجرای بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده های بلندمدت ۱۵ درصد و کوتاه مدت ۱۰ درصد شده است؛ در این بین اگرچه طی روزهای گذشته، بانکها تا می‌توانستند با روش‌های جذاب، سپرده‌های در دست مردم را جمع کردند، اما به هرحال هنوز هم بودند افرادی که یا به دلیل شلوغی شعب بانکها یا به دلایل دیگر، سپرده های کوتاه مدت خود را علیرغم فشار بانکها، به سپرده های یکساله تبدیل نکردند.

در این میان، از صبح امروز(شنبه یازدهم شهریورماه) که کاهش نرخ سود رسما در شبکه بانکی اجرایی شده است، بازار سکه با هیجانات شدیدی مواجه شده، به نحوی که از نخستین دقایق آغاز معاملات، قیمت رو به افزایش نهاده و اکنون سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۵ هزار تومان و طرح جدید ۱۲۳۰۰ تومان را تجربه می کند.

بر این اساس، نیم سکه ۷ هزار تومان، ربع سکه ۲ هزار تومان و سکه یک گرمی یک هزار تومان گران شده است.

بر این اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید هم اکنون(ساعت ۱۳) یک میلیون و ۲۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۲۲۲ هزار تومان، نیم سکه ۶۵۵ هزار تومان، ربع سکه ۳۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۵۱ هزار تومان است.

همچنین قیمت دلار نیز ۴ تومان نسبت به ساعات ابتدایی معاملات امروز، گران شده است و به ۳۸۷۸ تومان رسیده است.