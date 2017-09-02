طرح «روستا تعاون» در ۳۴ روستای خراسان جنوبی/صادرات ۲۸میلیون دلاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سنجری ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: صیانت از نیروی کار و تنظیم و نظارت بر روابط کار از وظایف اصلی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی با اشاره به راه اندازی واحد مشاوره قبل از فرآیند رسیدگی به شکایات با دعوت از کارفرما و کارگر، افزود: با اجرایی شدن این طرح و اقدامات لازم طی چهار سال اخیر تعداد شکایات کارگر و کارفرما ۵۰ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: در پایان سال ۹۲ تعداد یک هزار و ۳۷۸ دادخواست داشته ایم که این رقم در پایان سال ۹۵ به ۶۸۸ مورد رسیده است.

وی با بیان اینکه زمان رسیدگی به شکایات نیز ۵۸ درصد کاهش یافته است، گفت: بیمه بیکاری نوعی حمایت اجتماعی در زمان بیکار شدن کارگر است و کارگران بیکار می توانند طی این بیمه بین شش ماه تا ۵۰ ماه مقرری دریافت کنند.

بهره مندی ۹۵۸ نفر از مقرری بیمه بیکاری

سنجری با اشاره به اینکه در طول چهار ساله گذشته۹۵۸ نفر از کارگرانی که به هر دلیل بیکار شدند، توانسته اند از بیمه بیکاری استفاده کنند، عنوان کرد: از این تعداد اشتغال مجدد برای ۵۲۵ نفر مهیا شده است.

وی ادامه داد: از مجموع افرادی که از بیمه بیکاری استفاده کردند تعدادی فاقد هرگونه مهارت بوده اند که در این راستا تعداد ۲۷۵ نفر در طول استفاده از بیمه بیکاری آموزش های فنی و حرفه ای را گذرانده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه طی دوره چهار ساله گذشته ۲۲ هزار و ۶۵۶ مورد بازرسی از سطح کارگاه های استان انجام شده است، اظهار داشت: ۳۷ هزار نفر ساعت آموزش ایمنی و ۲۱۴ مورد کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نیز در چهار سال گذشته انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه سه هزار و ۳۸۸ مورد درخواست مشاغل سخت و زیان آور مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: ۴۶ درصد حوادث ناشی از کار نیز کاهش پیدا کرده است.

سنجری با بیان اینکه در پایان سال ۹۲ حدود ۵۲ حادثه ناشی از کار در استان داشته ایم، گفت: این رقم در پایان سال ۹۵ به ۲۵ مورد حادثه کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه در دوره چهار ساله گذشته ۸۹ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان تشکیل شده است، عنوان کرد: هفت هزار و ۶۰۰ نفر ساعت آموزش نیز برای تشکل های استان برگزار شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۴۶ تشکل فعال در استان وجود دارد، اظهار داشت: کمیته مطالعات فرهنگ کار نیز در استان تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه در طول چهار سال گذشته ۵۶ هزار نفر کارگر از بیمه تکمیلی و خدمات رفاهی برخوردار شده اند، افزود: همچنین ۲۲ یادواره شهدا و ۲۰۶ مسابقه ورزشی در بین تیم های کارگری برگزار شده است.

سنجری با بیان اینکه طی دولت یازدهم دو هزار و ۳۹۰ خانواده کارگران استان از استراحتگاه های سطح کشور استفاده کرده اند، گفت: ۵۵ دوره آموزشی نیز برای پیش گیری از آسیب های اجتماعی در استان برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح ملی پیمایش خشونت، نظاط و سرمایه اجتماعی نیز در استان اجرایی شده است، عنوان کرد: ۵۰ پایگاه اوقات فراغت برای فرزندان کارگران ایجاد شده که حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر از دوره های این پایگاه های استفاده کرده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۲۵ کارگروه تخصصی اشتغال در طول چهار سال گذشته برگزار شده است، بیان کرد: در همین مدت چهار هزار و ۴۳۴ مجوز مشاغل خانگی در استان صادر شده است.

ثبت ۳۸ هزار فرصت شغلی در سامانه رصد طی چهار سال گذشته

وی با اشاره به اینکه در دوره چهار ساله گذشته ۳۸ هزار فرصت شغلی در سامانه ملی رصد ثبت شده است، اظهار داشت: ۹ هزار و ۴۰۰ نفر از طریق مراکز کاریابی در استان به کار گمارده شده اند.

سنجری با بیان اینکه ۵۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به چهار هزار نفر پرداخت شده است، افزود: ۸۱ میلیارد تومان تسهیلات نیز به سه هزار نفر متقاضی مشاغل خانگی در استان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه تا امروز سه هزار و ۵۲ نفر از افراد واجد شرایط در قالب طرح کارورزی ثبت نام کرده اند، افزود: وظیفه صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران و کارگران اتباع خارجی بر عهده اداره کل کار است لذا اگر نیروی متخصص ایرانی وجود داشته باشد هیچ گاه پروانه کار برای اتباع خارجی صادر نمی شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه تعاون به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور از جایگاه مهمی برخوردار است، گفت: در قانون برنامه ششم تاکید بر این است که ۲۵ درصد سهم اقتصاد کشور را تعاون به خود اختصاص دهد.

عضویت ۷۲۶ هزار نفر در تعاونی های استان

وی با اشاره به اینکه ۳۵۸ تعاونی در چهار سال گذشته در استان تشکیل شده است، عنوان کرد: ۱۲ هزار نفر به عضویت این تعاونی ها در این مدت در آمده اند و چهار هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی از محل این تعاونی ایجاد شده است.

سنجری با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار تعاونی فعال در استان وجود دارد، عنوان کرد: در مجموع ۷۲۶ هزار نفر عضو تعاونی های استان هستند که ۲۷۴ هزار میلیون ریال سرمایه نیز دارند.

وی با اشاره به اینکه ۱۱ هزار فرصت شغلی در تعاونی های استان ایجاد شده است، بیان کرد: شش هزار و ۵۰۰ نظارت بر تعاونی های استان طی چهار سال گذشته اعمال شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۱۰۰ هزار نفر ساعت آموزش تخصصی برای تعاونی های استان برگزار شده است، افزود: صادرات تعاونی ها در چهار سال گذشته نیز ۲۸ میلیون دلار بوده است.

وی با اشاره به اینکه شش هزار و ۲۰۰ واحد مسکن توسط تعاونی های استان ساخته و تحویل شده است، گفت: ۲۰۳ میلیون ریال تسهیلات نیز برای تقویت تعاون ها پرداخت شده است.

برگزاری ۷۰ عنوان برنامه طی هفته تعاون در استان

سنجری با بیان اینکه ۷۰ برنامه مختلف در هفته تعاون در سطح استان برگزار می شود، عنوان کرد: جشنواره تجلیل از ۱۰ تعاونی برتر استان و افتتاح نمایشگاه توانمندی و مشاغل خرد با شرکت ۱۰۰ تعاونی فعال از برنامه های محوری در این هفته است.

وی با اشاره به اینکه طرح روستا تعاون با هدف اصلی تحول در روستاها با محوریت اشتغال، تولید و محرومتی زدایی در استان کار خود را آغاز کرده است، افزود: بر اساس این طرح یک هزار تعاونی در هزار روستا باید تشکیل شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه سهمیه استان از طرح روستا تعاون در مرحله اول تشکیل ۲۲ تعاونی و در مرحله دوم در مجموع تشکیل ۴۶ تعاون است.

وی ادامه داد: تا کنون ۳۴ روستای هدف در استان شناسایی شده و مزیت سنجی این روستا ها در حال انجام است.