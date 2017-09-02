فراخوان مقاله به همایش علمی تحقیقی «مفلحون» در کردستان اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر، شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر و شورای فرهنگ عمومی استان در راستای تعمیق و تعمیم شعایر اسلامی در جامعه به ویژه فریضتین امر به معروف و نهی از منکر، اقدام به برگزاری دومین همایش علمی ــ تحقیقی این فریضه تحت عنوان «مفلحون» کرده است.

محققان، اساتید، دانشجویان و علاقمندان به این شرکت در این همایش می توانند آثار خود را حول محورهای امام حسین(علیه السلام) منادی اسلام ناب محمدی، اجرای فریضتین تنها راه نجات مسلمین و همه مسئولیم به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

موضوعات مقالات شامل امام حسین(علیه السلام) از دیدگاه اهل سنت، راههای تحقیق فریضتین امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، چرا صله رحم در میان ما کم رنگ شده است، نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه است.

راه های جلوگیری از انحرافات فکری و اندیشه های نوظهور با الهام از قیام امام حسین(علیه السلام)، تبلور شعار سال در اجرای فریضتین امر به معرو و نهی از منکر، بررسی مصادیق معروفات و منکرات در جامعه (موردی)، بررسی رابطه ارتقاء شاخص های فرهنگ عمومی و اجرای فریضتین در جامعه، روش شناسی(متدولوژی) فریضتین(فقهی، کلامی، تاریخی، جامعه شناختی، سیاسی وغیره) و همه مسئولیم از دیگر موضوع مقالات این همایش است.

این همایش در دوره سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برگزار می شود و شرایط عملی بودن آنها توسط هیئت داوران انتخاب می شود.

آخرین مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه این همایش ۲۰ مهر سال جاری است و ۳۰ مهر تا پنجم آبان هم زمان بررسی آثار رسیده توسط هیئت داوران تعیین شده است و همایش نیز همزمان با ۱۴ آبان سال جاری در سنندج برگزار می شود.

علاقه مندان به شرکت در این همایش می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه همایش مفلحوان واقع در سنندج، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان واقع در میدان بسیج، بلوار توحید، مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج، طبقه دوم، شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل و یا شهرک سعدی، خیابان امیرکبیر، ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان و یا با آدرس الکترونیکی: moflihon۹۶@gmail. Com مراجعه کنند.