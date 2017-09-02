ریزش بالکن ساختمان ۵ طبقه در خیابان حافظ/حادثه مصدوم نداشت

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزییات این حادثه گفت: ساعت ۱۲.۲۳ ظهر امروز وقوع حادثه ریزش یک ساختمان به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله ماموران دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

ملکی گفت: با حضور آتش نشانان در خیابان حافظ محدوده کوی هاتف مشخص شد در یک ساختمان ۵ طبقه ۱۰ واحد بالکن ساختمان به طرز نامعلومی سقوط کرده و آوار حاصل از آن باعث وحشت اهالی شده است.

ملکی با اعلام اینکه بالکن های هر ۵ طبقه ضلع جنوبی ساختمان به داخل حیاط ریزش کرده بود، افزود: به دلیل ریزش آوار در حیاط ساختمان کسی آسیب ندید و تنها علمک گاز دچار شکستگی شد.

وی با اعلام اینکه محل حادثه توسط عوامل آتش نشانی ایمن سازی و به مالکان تحویل داده شد، افزود: علاوه بر ماموران آتش نشانی ماموران امداد گاز نیز در محل حادثه اعزام شدند و نسبت به انجام موارد ایمنی اقدام کردند.