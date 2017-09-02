دستگیری سارقان منازل افراد سالخورده در ساوجبلاغ

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد کریم بیات در تشریح این خبر، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت منزل در شهرستان ساوجبلاغ، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان البرز در ادامه افزود: در بررسی های اولیه از صحنه جرم و اظهارات صاحب خانه، محرز شد که سرقت توسط افراد ساکن در منزل انجام شده است.

وی عنوان کرد: در تحقیقات تکمیلی پلیس، مشخص شد که صاحب خانه به تازگی زنی را تحت عنوان سرایدار جهت رسیدگی به امور منزل استخدام کرده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان البرز بیان کرد: نامبرده تحت بازجویی های اولیه ماموران منکر هرگونه سرقت شد اما در مواجه با مدارک و شواهد موجود لب به اعتراف گشوده و اقرار کرد که در غیاب شاکی و با همدستی یک نفر دیگر اقدام به سرقت اموال منزل کرده اند و سپس اموال مورد نظر به یکی از شهر های شمالی منتقل شده است.

وی تاکید کرد: ماموران با هماهنگی مقام قضائی همدست متهم را در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر و اموال سرقتی با ارزشی بالغ بر دو میلیارد ریال را به صاحبش برگرداندند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان البرز با بیان این که هر دو متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، در خصوص شیوه و شگرد سارقان گفت : متهمان با شناسایی افراد پیر و سالخورده که از تمکن مالی بالایی برخوردار بودند، در ازای قبول دستمزد اندک در مقابل نظافت و رسیدگی به امور منزل به استخدام در آمده و با یک نقشه از پیش طراحی شده و سوء استفاده از اعتماد صاحب خانه اقدام به سرقت اموال وی می کردند که لازم است شهروندان در این خصوص هوشیار بوده و از استخدام افراد ناشناس خودداری کنند.