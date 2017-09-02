انقلاب اسلامی به دنبال تغییر نرم افزار تمدن غربی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیتالله اعرافی صبح شنبه در گردهمایی گروههای تبلیغی حوزه که در مجتمع یاوران حضرت مهدی(عج) قم برگزار شد، با ذکر این مطلب که تبلیغ، رسالت حوزه است گفت: تبلیغ عام رسالت اصلی است، ولی تبلیغ به معنی الخاص یکی از رسالتهای حوزه است.
وی پرورش مبلغ، ساماندهی اندیشه تبلیغی و... را معطوف به به حوزه تبلیغ به معنی العام دانست و افزود: ابلاغ پیام وحی و رسالت الهی و ارزشهای دین، در معنی عام کل رسالت حوزه را تشکیل میدهد و اگر به معنی خاص بگیریم تمام کارکردهای حوزه نیز باید در مدار آن قرار بگیرد.
در فقه تبلیغ هنوز خلأهایی وجود دارد
مدیر حوزههای علمیه کشور با بیان این مطلب که در تمام شالوده نظامات حوزه، ابلاغ پیام دین باید حضور داشته باشند و هیچ نظامی از نظامات حوزه از این نگاه تربیتی مبلغان و تولید محتوای مناسب برای تبلیغ خالی نیست، بیان کرد: تبلیغ به عنوان یک رسالت حوزوی بر پایه چند قاعده فقهی بسیار مهم استوار است که متاسفانه برخی از آنها کمتر مورد بحث قرار گرفته است و برخی نیز کامل نیست؛ در فقه تبلیغ هنوز خلاهایی وجود دارد که باید تأمین شود.
وی افزود: قاعده ارشاد جاهل از جمله این قواعد است؛ این مساله هنوز به شکل جامع بحث نشده است و جای کار بسیاری دارد؛ این بحث به این مفهوم است که سرکار مبلغان با انسانهایی است که آگاهی کافی به معارف دین ندارند.
آیتالله اعرافی یادآورشد: قاعده دوم، قاعده هدایت و تربیت است و مقصود از آن، این است افرادی که آگاهی دارند ولی انگیزه کافی ندارند را باید هدایت کرد؛ در این زمینه کمتر بحث شده است و بیش از ۳۰ واژه در قرآن به این مساله اختصاص یافته است.
مدیر حوزههای علمیه کشور بیان کرد: قاعده سوم نیز قاعده امر به معروف و نهی از منکر است که این قاعده در حوزه برخورد با تخلفات است؛ این سه قاعده در آیه شریفه «نفر» نهفته است؛ در «لینذروا» تمام این قواعد لحاظ شده است؛ حتی قاعده جهاد هم در این کلمه شریف نهفته است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: همه این قواعد، جزو رسالتهای حوزه است؛ باید این مخاطبان را آگاه سازیم تا دارای انگیزه شوند و تا جایی که به سمت خلاف رفتند آنها را اصلاح کنیم.
ابواب جدیدی در فقه را پایه ریزی کنیم
وی گفت: باید ابواب جدیدی در فقه را پایه ریزی کنیم؛ در حوزه فقه، اگر بخواهیم پاسخگوی دنیای امروز باشیم باید همه این ابواب را با مسائل مورد نیاز امروز درآمیزیم و مباحث مستحدثه را در همه ابواب فقه ببریم؛ امسال در برخی از کرسیهای خارج فقه قدمهای جدیدی برداشته خواهد شد.
آیتالله اعرافی یادآور شد: یکی از مسائلی که در عرصه آموزشی و پژوهشی به آن پرداخت، مسئله فقه تبلیغ است که باید با قواعد مرتبط، آن را بحث و بررسی کنیم.
مدیر حوزههای علمیه کشور بیان کرد: یکی از زوایای این عرصه، توجه به آفات و آسیبهایی است که ممکن است جریان تبلیغ را فرا بگیرد؛ نخستین آفت، صوری و تشریفاتی و شکلی شدن تبلیغ است که هیچ چیزی مثل این مورد نمیتوان اثر تبلیغ را از بین ببرد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تبلیغ موفق، تبلیغی است که جامعه مخاطبان حس کنند که یک تبلیغ صوری و تشریفاتی انجام نمیشود؛ کار تبلیغ، کاری است که باید حس شود که در ذات آن کار هدفمند و بدون تعارفات دنبال میشود؛ این کارها منتهی به گزارش هم میشود ولی سودی ندارد.
روح تبلیغ را تشریفات فرانگیرد
وی گفت: متأسفانه شاهد هستیم که چند نهاد یک برنامه تشریفاتی را برگزار میکردند و یا میکنند و همه این نهادها نیز در گزارش سالانه خود این برنامه را ذکر میکنند، ولی کل این برنامه نیز هیچ خاصیتی ندارد؛ این مسئله بیانگر چنین رویکرد اشتباهی است که وجود دارد؛ اگر روح تبلیغ را تشریفات فرابگیرد چنین مسئله ای ایجاد میشود.
آیتالله اعرافی یادآورشد: آسیب دیگر تبلیغ آن است که احساس بودن را مهمترین جزء تبلیغ کنیم؛ تهی شدن از اندیشه و حکمت باطنی آسیب زننده است.
مدیر حوزههای علمیه کشور بیان کرد: آسیب سوم، آمیخته شدن تبلیغات با خرافات و مباحث سست است؛ گاهی اوقات ممکن است مباحثی را مطرح کنیم که ظاهرش ممکن است درس باشد، ولی چندان قابل اثبات نیست و بازخورد آن در جامعه مفید نیز قطعاً مناسب نخواهد بود.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه گفت: دوری از واقعیات و شرایط محیطی از دیگر آسیبهایی است که ممکن است تبلیغ را در برگیرد؛ تبلیغی که با موقعیت مخاطبان نسبتی برقرار نمیکند از مهمترین مشکلات و آسیبهای تبلیغی است.
وی گفت: سامان دادن بحث به منظور اینکه مخاطب با شرایط محیطی و اقتضائات خود آن را درک کند از جمله مهارتهای بسیار مهم تبلیغی است؛ سامانه تبلیغ ما باید سلایق و روحیات فرهنگی و اجتماعی مخاطب را پوشش دهد.
باید از شیوههای تبلیغی رقبا آگاهی کامل داشته باشیم
آیتالله اعرافی یادآورشد: بی اطلاعی از کار رقبا و نظریات رقیب از دیگر آسیبهایی است که ممکن است فعالیتهای تبلیغی را در برگیرد؛ گاهی اوقات رقبای فرهنگی به گونهای کار کردند که ممکن است تمام فعالیتهای تبلیغی ما را خنثی کند؛ مبلغان باید از شیوههای تبلیغی رقبا آگاهی کامل داشته باشند؛ همچنین باید با تئوریهای آنها نیز آشنا باشیم.
مدیر حوزههای علمیه کشور بیان کرد: مقام تبلیغ یا برخی از مقامات تبلیغ، با مقام خطاب و امر و نهی تفاوت دارد و اگر تمام تبلیغ ما با ادبیات الزام و اجبار باشد جواب نخواهیم گرفت؛ جریان تبلیغ ما باید جریان روان و آسان و دور از ادبیات الزام و اجبار باشد.
عضو شورای عالی حوزه گفت: عمل به علم آثار بسیاری در تبلیغ دارد زیرا طرف مقابل متوجه میشود که خود مبلغ به آنچه که میگوید اعتقاد و التزام دارد؛ احساس نقش الگویی باید در جامعه مخاطب وجود داشته باشد.
وی گفت: عدم رعایت اولویتها از دیگر آسیبهای این عرصه است؛ رعایت این اصل نیز بسیار سخت است؛ اولویت بندی امر بسیار مهمی است که این امر مباحث مبنایی و پیچیده دارد؛ نزول قرآن تدریجی بود که با توجه اولویتها صورت گرفت.
آیتالله اعرافی یادآورشد: تبلیغ در حوزه از حالت تبلیغی به حالت جمعی و منظومهای و شبکهای پیدا کرده است؛ امروزه جریان تبلیغ کشور ما سامان مند و منظومهای نیست، ولی باید به سرعت و با دقت کامل به این سمت حرکت کنیم.
مدیر حوزههای علمیه کشور بیان کرد: موازی کاریهایی در این زمینه وجود دارد که باید به آن توجه داشت؛ وجود خلاهای عرصهای و عدم نظامات جامعه تبلیغی نیز از مشکلاتی است که باید آن را پوشش داد.
عضو شورای عالی حوزه گفت: اگر کل کشور ما بسیج شود تا به ۸۰ تا ۹۰ هزار مسجد تراز نظام اسلامی برسیم بسیاری از مشکلات ما رفع میشود؛ در مساجد میتوان تقسیم کار مشخصی انجام داد ومشکلات را هدف گذاری و
رفع کرد.
در تهران کمتر از ۲ هزار مسجد وجود دارد
وی گفت: در تهران کمتر از ۲ هزار مسجد وجود دارد و حدود ۳۰۰ مسجد نماز صبح را برگزار میکنند؛ این شکل کار باید اصلاح شود و مساجد باید به شکل پویا و فعالی، فعالیت خود را ادامه دهند.
آیتالله اعرافی یادآورشد: امروزه گروههای تبلیغی به شکل خودجوش یک مجموعه بزرگ را شکل دادهاند که بسیار اقدام مبارکی است، ولی این گروههای جهادی تبلیغی نیزباید با هم ارتباط داشته باشند و به دور از بروکراسیهای رایج فعالیت خود را به شکل منظومهای پیش ببرند.
بروکراسیهای بی خاصیت کار را با مشکل مواجه میکند
مدیر حوزههای علمیه بیان کرد: در این حرکتهای منظومهای و جمعی باید مراقب باشیم که در دام بروکراسیها قرار نگیریم؛ این مساله به معنی نفی نظم و انتظام نیست، ولی بروکراسیهای بی خاصیت کار را با مشکل مواجه میکند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: کار تبلیغی و جهادی نباید به این معنی باشد که از وزانت های تبلیغی دور شویم؛ باید زی و وقار روحانیت نیز در این فعالیتها رعایت شود؛ ریسک پذیری و مسئولیت پذیری و حرکت انقلابی در فعالیتها بسیار مهم است ولی باید این وزانت و وقار نیز حفظ شود.
وی گفت: روحانیت در طول تاریخ هم غمخوارو همراه مردم بوده است و هم در فعالیتهای خیر نیز مساعدت داشته است؛ نه به قیمتی که طرف مقابل حس کند که این حضور و همدلی صوری است؛ بزرگان ما در هر بلاد و فعالیتی که داشتند همیشه یار مردم و محرومان بودند.
آیتالله اعرافی یادآورشد: انقلاب اسلامی حرکتی است که هدف آن، تغییر نرم افزار تمدن غربی است؛ به رغم تابش و درخشش تمدن اسلامی، این تمدن با روح مادهگرایانه و همراه با جذابیتهای ظاهری و شکلی در همه جا حضور داردو انقلاب اسلامی به دنبال تغییر این معادله بزرگ است که این کار، یک کار ساده نیست.
نظر شما