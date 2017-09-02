طرح « روستا تعاون» امسال در ۴۶ روستای مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اصغری ظهر شنبه در جلسه ویدئو کنفرانس افتتاح همزمان طرح های روستا تعاون توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سخنانی اظهار داشت: یکی از مباحث مهم در سیاست گذاری بخش تعاون در راستای دستیابی به سهم ۲۵ درصد در اقتصاد ملی فعالیت در حوزه روستا و طرح روستا تعاون است.

وی افزود: طرح روستا تعاون در ۳ فاز و طی سه سال ( ۹۶- ۹۷- ۹۸ ) در سطح کشور اجرا و حمایت مالی خواهند شد و برای حمایت و اجرای این طرح تسهیلات زیر هشت و تا سقف ۲۰ میلیارد ریال به ازای هر طرح اعتبار پیش بینی شده است.

اصغری خاطر نشان کرد: سهم استان مازندران در طرح روستا تعاون در سال جاری ۴۶ روستا می باشد که در حال حاضر با بررسی و پیگیری های بعمل آمده حدود ۳۰ روستای هدف شناسایی و جهت طرح وبررسی در کارگروه اشتغال استان معرفی شده است.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مازندران تصریح کرد: اجرای این طرح نقش موثری در توسعه و توانمندسازی تعاونی‌های روستایی، رونق اقتصادی، مشارکت سازمان‌یافته و کارآفرینی اقتصادی روستاییان در قالب مشارکت گروهی دارد.

وی بیان داشت: این طرح در روستاهایی قابلیت اجرا دارد که دارای مشخصاتی از قبیل داشتن بیش از ۵۰ خانوار ساکن، نرخ اشتغال معکوس، طرح هادی اجرا شده و مهاجرفرستی پایین و ضریب مشارکت‌پذیری بالا و دارا بودن پتانسیل های اقتصادی تأثیرگذار در بخش تولید و اشتغال باشد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اهداف کیفی این طرح افزود: هدف کیفی این طرح استفاده از ظرفیت تعاونیها در شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی، ارتقای منزلت اجتماعی روستائیان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور در روستاهاست.

اصغری در پایان گفت: تا کنون مزیت هایی از قبیل گردشگری، تولید دام، محصولات باغی، صنایع تبدیلی کشاورزی، پرورش ماهی در قفس، تولید و پرورش ماهیان زینتی، گیاهان داروئی و ... در روستاهای پایلوت اجرای این طرح شناسایی شده است و شناسایی روستاهای هدف همچنان ادامه دارد.