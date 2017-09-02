طرح فارغ التحصیلان پزشکی کوتاه شد/ در طراحی سؤال سخت نگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سیدحسن هاشمی امروز ۱۱ شهریور در مراسم افتتاحیه شصت و چهارمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و سی و یکمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی، از رخداد حادثه تلخ واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی اظهار تاسف کرد.

وی افزود: در حالیکه تلاش های بسیاری برای کم کردن مرگ یک مادر یا یک نوزاد به ویژه در همان استان هرمزگان یا استان سیستان و بلوچستان صورت می گیرد و در طول چهارسال گذشته آمار مرگ و میر در استان سیستان و بلوچستان برای مادران بیش از دوسوم کاهش پیدا کرده است، از دست دادن این تعداد دانش آموز نخبه باعث اندوه فراوان است.

وزیر بهداشت با اشاره به حوزه آموزش پزشکی اظهارداشت: در حوزه آموزشی کارهای زیادی صورت گرفته است، که با وجود سختی راه، به نتیجه رسید. تمام تلاش ها برای حفظ استانداردها است که این اتفاق افتاد و در دانشگاه ها رفتارهایی مشابه آنچه در گذشته وجود داشت، کمتر مشاهده می شود.

وی با بیان اینکه آزمون ها از استاندارد لازم برخوردار است، خاطرنشان کرد: تشکیل مرکز سنجش آموزش پزشکی در وزارت بهداشت اقدام ارزشمندی است و امید است با تقویت بیشتر، راهکارهای بهتری در جهت اجرای آزمون ها در پیش گرفته است.

هاشمی گفت: کشور در حوزه های مختلف از جمله حوزه سلامت مشکلات زیادی دارد که باید با تلاش همگانی برطرف شوند، چرا که وضعیت دولت از لحاظ اقتصادی مناسب نیست و لذا باید منابع جدید خلق شود، یا اینکه در هزینه کرد منابع صرفه جویی صورت گیرد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه دانشگاه ها می توانند در هزینه کرد منابع که بسیار محدود است، به بیمه ها و وزارت بهداشت کمک های شایانی کنند تا این صرفه جویی حاصل شود، ادامه داد: مشکل ما در کشور این است که همه بخشی نگاه می کنند، هر کسی گروه و رشته خود را درنظر می گیرد، در حالیکه ما یک کشور ۸۰ میلیون نفری با در خواست های مختلف هستیم که بخشی از این درخواست ها و تقاضاها، منطقی و بخشی دیگر تحت تاثیر فضای سیاسی کشور به تولید توقعات غیرمنطقی منجر شده است.

هاشمی گفت: طرح تحول سلامت برای مردم برکات زیادی داشت و علیرغم بدعهدی های عده ای، شهد شیرین آن را مردم حس کردند، خصوصا بیمه شدن ١١ میلیون نفری که حقوق زیر یک میلیون تومان داشتند.

وزیر بهداشت افزود: در استفاده از دفترچه بیمه های سلامت باید دقت شود، چرا که مانند دسته چک سفید امضایی است که ممکن است هزینه های بیشتری بتراشد، بنابراین لااقل برای خدمات سرپایی باید سقف درنظر گرفته شود و در این راستا نیز پزشکان باید همکاری کنند.

هاشمی با تاکید بر صرفه جویی در مصرف منابع، ادامه داد: راهنماهای بالینی یک پیشنهاد است و هر گروهی باید روش های تشخیص و درمان موثری را با در نظر گرفتن اصل صرفه جویی در پیش بگیرد.

وی گفت: بوردها، همانطور که در طی سال های گذشته برای رفع کمبودها کمک های زیادی کرده و فوق تخصصان بیشمار و خبره ای را تربیت کردند، در کاستن درد و آلام مردم نیز می توانند، راهگشا باشند.

آموزش باید در خدمت بهداشت و درمان کشور و مردم باشد

وزیر بهداشت درخصوص چشم انداز آموزش در کشور گفت: می توان به مقوله آموزش به دو شکل نگاه کرد، اینکه آموزش پزشکی هنوز در وزارت علوم است و مرزهای دانش را درمی نوردد و یا اینکه آموزش در وهله اول در مسیر خدمت به مردم پیش برود. بنابراین باید قبول کرد که آموزش عالی علوم پزشکی از وزارت علوم جدا شده است و آموزش باید در خدمت بهداشت و درمان کشور و مردم باشد.

هاشمی درخصوص گذراندن سال های طرح و ضرورت توجه به تعهد بومی، گفت: در حال حاضر که موظف به اجرای تعهد بومی هستیم، می توان در برخی رشته ها، ظرفیت را افزایش داد، چرا که در برخی رشته ها دچار کمبود هستیم و باید در برنامه های آتی مشکل رفع شود و طرح که ظالمانه است برداشته شود، طرح زمانی موثر است که در خدمت آموزش و خدمت به مردم باشد، در غیر اینصورت فقط یک کار اجباری محسوب می شود که اثر بلند مدتی نخواهد داشت.

کم کردن سال های طرح در ۱۰ رشته آغاز شده است

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: کم کردن سال های طرح، در ۱۰ رشته آغاز شده است که ۵ رشته کلا حذف شد و ۵ رشته دیگر نیز کم شد.

هاشمی افزود: یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر وجود داشته است، رقابت های بیجا و تنش های بی موردی بود که حاصلی به جز تضعیف جامعه پزشکی نداشت. بوردها باید کار علمی را دنبال کنند و ورودشان به مسایل سیاسی و صنفی صحیح نیست. بنابراین وظیفه بوردها سیاستگذاری در مقوله آموزش پزشکی و مهارت های پزشکی است.

وی به اعضای هیئت بورد توصیه کرد: در آزمون بورد تخصصی همان مطالبی که آموزش داده اید را امتحان بگیرید و در طرح سؤالات سخت نگیرید و کم خطا عمل کنید. کشور متعلق به همه است و باید تلاش کنیم ضعف های موجود را به حداقل برسانیم.