برگزاری جلسه مشترک سرمایه گذاری کارکنان سایپا و رنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایپا ، با توجه به در پیش بودن مجمع انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سمیکو)، اعضای هیات مدیره این شرکت اقدام به برگزاری جلسه ای با شرکت های زیر مجموعه خود از جمله مگاموتور و سازه گستر کردند.

بر اساس این خبر و به منظور اصلاح ساختار سرمایه شرکت های سازه گستر و مگاموتور و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، اقدامات موثر ذیل توسط هیات مدیره دوشرکت فوق انجام پذیرفته است:

بنابر اظهارات آقای دکتر فارسی، عضو موظف هیات مدیره شرکت مگاموتور، اقدامات قانونی به منظور اصلاح ساختار سرمایه و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، طی دو هفته گذشته انجام پذیرفته و مراحل ثبت قانونی آن در اداره ثبت شرکت ها در حال انجام است.

بنابر اظهارات ‌آقای دکتر آقاپور عضو موظف هیات مدیره شرکت سازه گستر مراحل خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت و اصلاح ساختار سرمایه این شرکت طی دو هفته آتی به اتمام می رسد.

بر همین اساس آقای دکتر نظری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا و آقای دکتر شیدایی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعتی رنا ابراز امیدواری کردند که تا پایان شهریور ماه، ساختار سرمایه شرکت سازه گستر اصلاح شود و از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت خارج شود و بعد از آن و پس از دریافت استعلامات شرکت های فوق، با ساختار مناسب و بدون زیان انباشته به فعالیت خود بر اساس برنامه های تدوین شده و ارائه شده به بورس، ادامه خواهند داد.