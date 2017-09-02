سکه طرح جدید ۲۷ هزار تومان گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه بازار آزاد تهران، امروز(شنبه، یازدهم شهریورماه) را با افزایش اندک قیمت سکه آغاز کرد، اما اکنون در ساعات پایانی معاملات(۱۵:۳۰) قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۷ هزار تومان افزایش و طرح قدیم با ۲۵ هزار تومان افزایش مواجه بوده است. در عین حال هر نیم سکه ۱۳ هزار تومان، ربع سکه ۶ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ هزار تومان افزایش را نشان می‌دهد.

بر این اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید هم اکنون(۱۵:۳۰) یک میلیون و ۲۵۳ هزار و ۳۰۰ تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۲۳۲ هزار تومان، نیم سکه ۶۶۱ هزار تومان، ربع سکه ۳۸۴ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۵۲ هزار تومان است.

همچنین هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۵ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۲۵ هزار و ۹۶۰ تومان است.

هر دلار آمریکا با ۸ تومان افزایش قیمت به ۳۸۸۳ تومان رسید، در عین هر یورو ۴۷۲۰ تومان، پوند ۵۰۱۹ تومان، درهم امارات ۱۰۶۵ تومان و لیر ترکیه ۱۱۶۲ تومان است.