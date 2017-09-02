صهیونیستها یک دختر بچه ۵ ساله و یک زن ۶۰ ساله را زخمی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، منابع فلسطینی از زیر گرفتن یک دختر بچه فلسطینی با خودرو از سوی شهرک نشین صهیونیست در جنوب شهر الخلیل در کرانه باختری خبر دادند.

این منابع بیان کردند: دینا علاء عبدالکریم الجعبری ۵ ساله از سوی شهرک نشین صهیونیست در محله السلایمه در مجاورت شهرک نشین کریات اربع با خودرو زیر گرفته شده است. حال این دختر بچه فلسطینی وخیم گزارش شده است.

منابع فلسطینی اعلام کردند: آمبولانس هلال احمر فلسطین برای انتقال این دختربچه به بیمارستان الخلیل حاضر شد اما گروهی از شهرک نشینان با یورش به آمبولانس اجازه رسیدن به مکان برای انتقال این دختربچه را ندادند.

از سوی دیگر نظامیان رژیم صهیونیستی یک زن فلسطینی ۶۰ ساله را پس از تیراندازی به وی در نعلین واقع در غرب شهر رام الله در کرانه باختری، بازداشت کردند.

نظامیان رژیم صهیونیست مدعی شدند که این زن قصد داشته با سلاح سرد به نظامیان این رژیم حمله کند.

از وضعیت این زن مُسن فلسطینی به علت سانسور نظامیان اشغالگر اطلاعی در دست نیست.