تاکید بر افزایش تعامل پلیس و رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در دیدار با علی عسگری رئیس سازمان صدا وسیما گفت: لازم می دانم از ریاست سازمان صدا و سیما جناب آقای علی عسگری و همکارانشان به دلیل تعامل و همکاری مطلوب تشکر کنم چراکه طی سال های اخیر شاهد همکاری های مطلوب صدا و سیما با نیروی انتظامی هستیم.

وی با اشاره به تنوع و تعدد ماموریت های نیروی انتظامی، افزود: تامین و توسعه نظم و امنیت، ماموریت مستقیم و ذاتی ناجا است و در راستای پیشبرد اهداف و ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه انتظامی و جرایم نیازمند همکاری رسانه پر مخاطبی چون صدا و سیما هستیم .

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: بسیاری از مواقع نمایش یک فیلم با محوریت چگونگی شکل گیری جرایم و شگردهای کلاهبرداری در ارتقاء آگاهی مردم تاثیر شگرفی دارد و این روند موجب پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار می شود.

سردار اشتری مطرح کرد: نیروی انتظامی از نقطه صفر مرزی تا شهرها و جاده ها مشغول ارائه خدمات انتظامی به مردم عزیز است که این مهم را افتخاری بس بزرگ می دانیم.

عالی ترین مقام انتظامی کشور با اشاره به وجود برخی ناامنی ها در منطقه، ادامه داد: امروز امنیت مطلوب کشور را پس از لطف الهی مرهون هدایت های مقام معظم رهبری، هوشیاری نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و انسجام ملی هستیم؛ تامین امنیت در کشور مطابق قانون و فرمایشات فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای عزیز ( مدظله العالی ) بر عهده نیروی انتظامی است و لازم است برای تقویت و توسعه امنیت همه دستگاه ها پشتیبان نیروهای مسلح باشند .

فرمانده نیروی انتظامی عنوان کرد: خوشبختانه مردم هم نسبت به پلیس اقبال خوبی نشان می دهند و اعتماد مطلوب و خوبی به نیروی انتظامی دارند؛ مطابق نظرسنجی های صورت گرفته اعتماد مردم به نیروی انتظامی رشد داشته، به طوری که امروز در میان دستگاه ها حائز رتبه ۴ از منظر کسب اعتماد عمومی است و در صدد هستیم این حسن اعتماد را ارتقاء بخشیم.

سردار اشتری تاکید کرد: بی شک همکاری رسانه ها خصوصا رسانه ملی در رشد و بهبود اعتماد مردم به پلیس تاثیر گذار است.

وی با بیان اینکه رویکرد پلیس اخلاق مداری است، بیان کرد : همواره سعی می کنیم مطابق فرمایش مقام معظم رهبری با مردم عزیز " یار مهربان گونه " باشیم، اما با قانون شکنان و هنجار شکنان نیز با اقتدار برخورد می کنیم به طوری که مردم بدانند و احساس کنند که پلیس مأمن امنی برای آنها هستیم.

این مقام عالی انتظامی با اشاره به رویکرد جامعه محوری پلیس، عنوان کرد: پیشگیری را بر اقدامات انتظامی مقدم می دانیم و همواره در صدد انجام اقدامات پیش دستانه هستیم.

وی در ادامه با اشاره به طیف مخاطبان صدا وسیما و جایگاه رسانه ملی عنوان کرد : رسانه ملی در انعکاس اخبار و اطلاعت پلیسی می تواند بسیار نقش موثری ایفا کند و ما همواره خواهان تقویت تعامل پلیس و صدا وسیما در راستای خدمت بیشتر به مردم هستیم .

سردار اشتری با اشاره به در پیش بودن هفته ناجا، ادامه داد: امید است شاهد افزایش همکاری و تعاملات نیروی انتظامی و صدا و سیما باشیم.

دکتر علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما نیز اظهار کرد: امروز بیشترین همکاری و مشارکت بین پلیس و رسانه ملی وجود دارد.

وی بر ضرروت تشکیل کمیته مشترک در حوزه صدا و سیما برای ارتقاء فرهنگ ترافیک و ساماندهی موتورسواران تأکید کرد و گفت: باید با تولید آثار نمایشی آثار زیانبار اعتیاد و مواد مخدر را به جامعه معرفی کنیم.

دکتر میرباقری معاون سیما نیز در این دیدار بر ضرورت ساخت سریال های پلیسی در تمامی فصول تأکید کرد و گفت: تولید برنامه هایی از جنس مستند بیراهه کارکرد موثری در هشدار و پیشگیری از جرم دارد.