نظام ارجاع در بیمارستان های تامین اجتماعی عملیاتی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی همتی در مراسم بهره برداری از طرح ارتقای هتلینگ بیمارستان فارابی مشهد افزود: درقالب طرح نظام ارجاع داخلی مدیریت درمان تامین اجتماعی ابتدا بیماران توسط پزشکان عمومی معاینه و در صورت نیاز به پزشکان متخصص ارجاع می شوند.

وی ادامه داد: طرح نظام ارجاع داخلی تاکنون در بیمارستانها و مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی در ١٠ استان کشور اجرا شده است.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی همچنین گفت: این سازمان طی دوره چهار ساله دولت یازدهم شرایطی متفاوت با قبل داشت زیرا پیش از آن ماموریت خودش را فراموش کرده و درگیر مسائل حاشیه ای شده بود اما ظرف چهار سال اخیر سازمان تامین اجتماعی به صورت برنامه ای و تکلیفی عمل کرد و رسالتی جز ارائه خدمت به بیمه شدگان برای خود قائل نبود.

وی افزود: مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی هم اکنون دارای برنامه های راهبردی مدون و مشخص است که هر مسئولی برای ارائه خدمت باید در این مسیر روشن حرکت کند.

همتی به اجرای طرح هتلینگ در بیمارستانهای تامین اجتماعی نیز اشاره و بیان کرد: در سال های قبل نیز این طرح اجرا می شد اما به صورت پراکنده و غیر کارآمد بود ولی در قالب طرح تحول نظام سلامت به صورت مدون، کارآمد و از صفر تا صد اجرا شده است.