۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۴۱

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی؛

نظام ارجاع در بیمارستان های تامین اجتماعی عملیاتی می شود

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: طرح نظام ارجاع داخلی تا پایان امسال در تمام بیمارستان های زیرپوشش این سازمان در کشور عملیاتی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی همتی در مراسم بهره برداری از طرح ارتقای هتلینگ بیمارستان فارابی مشهد افزود: درقالب طرح نظام ارجاع داخلی مدیریت درمان تامین اجتماعی ابتدا بیماران توسط پزشکان عمومی معاینه و در صورت نیاز به پزشکان متخصص ارجاع می شوند.

وی ادامه داد: طرح نظام ارجاع داخلی تاکنون در بیمارستانها و مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی در ١٠ استان کشور اجرا شده است.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی همچنین گفت: این سازمان طی دوره چهار ساله دولت یازدهم شرایطی متفاوت با قبل داشت زیرا پیش از آن ماموریت خودش را فراموش کرده و درگیر مسائل حاشیه ای شده بود اما ظرف چهار سال اخیر سازمان تامین اجتماعی به صورت برنامه ای و تکلیفی عمل کرد و رسالتی جز ارائه خدمت به بیمه شدگان برای خود قائل نبود.

وی افزود: مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی هم اکنون دارای برنامه های راهبردی مدون و مشخص است که هر مسئولی برای ارائه خدمت باید در این مسیر روشن حرکت کند.

همتی به اجرای طرح هتلینگ در بیمارستانهای تامین اجتماعی نیز اشاره و بیان کرد: در سال های قبل نیز این طرح اجرا می شد اما به صورت پراکنده و غیر کارآمد بود ولی در قالب طرح تحول نظام سلامت به صورت مدون، کارآمد و از صفر تا صد اجرا شده است.

مهناز قربانی مقانکی

